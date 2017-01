Tour Down Under: Caleb Ewan wygrał pierwszy etap

Australijczyk Caleb Ewan z grupy Orica wygrał we wtorek pierwszy etap kolarskiego wyścigu Tour Down Under i został liderem klasyfikacji generalnej. Na finiszu liczącej 118,5 km trasy wyprzedził Holendra Danny'ego van Poppela (Sky). Polacy nie startują.

Zdjęcie Caleb Ewan /AFP

Trzeci był Irlandczyk Sam Bennett (Bora-Hansgrohe).

Etap został skrócony o blisko 30 km z powodu wysokiej temperatury, która przekraczała 38 stopni Celsjusza.

"Zdrowie i bezpieczeństwo zawodników oraz wszystkich osób związanych z zawodami zawsze jest dla nas najważniejsze" - podkreślił dyrektor wyścigu Mike Turtur.

Dzięki bonifikacie za zwycięstwo, Ewan w klasyfikacji generalnej o cztery sekundy wyprzedza van Poppela.

Tour Down Under jest pierwszym w sezonie 2017 wyścigiem z cyklu World Tour.

W środę przemierzając Australię kolarze przejadą 148,5 km z Stirling do Paracombe. Wyścig zakończy się w niedzielę 90-km etapem wokół Adelajdy.

Wyniki 1. etapu:

1. Caleb Ewan (Australia/Orica) 3:24.18



2. Danny van Poppel (Holandia/Sky)

3. Sam Bennett (Irlandia/Bora-Hansgrohe)



4. Marko Kump (Słowenia /UAE Abu Dhabi)



5. Niccolo Bonifazio (Włochy/Bahrain-Merida)

6. Nikias Arndt (Niemcy/Sunweb) wszyscy ten sam czas

Klasyfikacja po 1. etapie:

1. Caleb Ewan (Australia/Orica) 3:24.08

2. Danny van Poppel (Holandia/Sky) strata 4 s

3. Sam Bennett (Irlandia/Bora-Hansgrohe) 6

4. Marko Kump (Słowenia /UAE Abu Dhabi) 7

5. Niccolo Bonifazio (Włochy/Bahrain-Merida) 8

6. Nikias Arndt (Niemcy/Sunweb) 8