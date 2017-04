Tour de Romandie: Kueng wygrał drugi etap, Felline nadal liderem

Szwajcar Stefan Kueng z ekipy BMC wygrał w miejscowości Bulle drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Romandie. Koszulkę lidera zachował zwycięzca wtorkowego prologu Włoch Fabio Felline (Trek).

Zdjęcie Stefan Kueng /AFP

Kueng wyprzedził towarzysza ucieczki Ukraińca Andriją Hriwkę (Astana). Peleton, na którego czele finiszował Włoch Sonny Colbrelli (Bahrain), stracił do tej dwójki 20 sekund. Etap z Champery do Bulle pierwotnie miał liczyć 161 km, ale skrócono go o 24,5 km z powodu zimowych warunków atmosferycznych.

W klasyfikacji generalnej Felline wciąż o osiem sekund wyprzedza Niemca Maximiliana Schachmanna (Quick-Step) oraz Hiszpana Jesusa Herradę (Movistar). Paweł Poljański (Bora-Hansgrohe) awansował z 63. na 61. miejsce i do lidera traci 1.04.

Tour de Romandie, zaliczany do klasyfikacji UCI World Tour, składa się z prologu i pięciu etapów. Wyścig zakończy się w niedzielę jazdą indywidualną na czas w Lozannie.

Wyniki 2. etapu, Champery - Bulle (136,5 km):

1. Stefan Kueng (Szwajcaria/BMC) - 3:33.15

2. Andrij Hriwko (Ukraina/Astana) ten sam czas

3. Sonny Colbrelli (Włochy/Bahrain) 20 s

4. Alexander Edmondson (Australia/Orica)



5. Ben Swift (Wielka Brytania/UAE Team Emirates)



6. Fabio Felline (Włochy/Trek)



...

31. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Fabio Felline (Włochy/Trek) - 8:12.42

2. Maximilian Schachmann (Niemcy/Quick-Step) strata 8 s

3. Jesus Herrada (Hiszpania/Movistar) ten sam czas

4. Primoż Roglicz (Słowenia/LottoNL) 9

5. Jon Izagirre (Hiszpania/Bahrain) 12

6. Bob Jungels (Luksemburg/Quick-Step) ten sam czas

...

61. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 1.04