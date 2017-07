​Tour de Pologne - Peter Sagan w żółtej koszulce jedzie do Katowic

Mistrz świata Peter Sagan pojedzie dziś w żółtej koszulce lidera Tour de Pologne, na drugim etapie wyścigu, z Tarnowskich Gór do Katowic. Słowacki sprinter, po sobotniej wygranej w Krakowie, będzie miał szansę powalczyć o kolejne etapowe zwycięstwo.

Zdjęcie Peter Sagan jest w szampańskim nastroju po wygranej w Krakowie. /Stanisław Rozpędzik /PAP

Najlepszy spośród Polaków Paweł Franczak jest ósmy i do Sagana traci 10 sekund.



Licząca 142 km płaska trasa jest wymarzona dla sprinterów. Po drodze do zdobycia będą sekundy bonifikaty na trzech lotnych premiach - w Piekarach Śląskich (59 km), Chorzowie (75 km) i Siemianowicach Śląskich (85 km) - oraz punkty do klasyfikacji górskiej na rundach w Katowicach (106 i 124 km).

Reklama

Finisz na prowadzącej lekko w dół alei Wojciecha Korfantego przy katowickim Spodku jest bardzo szybki. W 2014 roku Belg Jonas van Genechten pobił tam rekord prędkości w Tour de Pologne - 80,8 km/h.

Do mety kolarze powinni dojechać około godz. 16.40