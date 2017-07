Tour de Pologne. Peter Sagan przyjedzie do Polski

Dwukrotny mistrz świata Peter Sagan weźmie udział w 74. Tour de Pologne. Wciąż czekamy natomiast na decyzję Rafała Majki. - Jest za wcześnie, by potwierdzić jego start - poinformował dyrektor wyścigu Czesław Lang. Rywalizacja rozpocznie się 29 lipca w Krakowie.

Zdjęcie Peter Sagan /AFP

- Rafał leczy obrażenia po kraksie w Tour de France. Przechodzi badania lekarskie. Jesteśmy w nim w kontakcie i wiemy, że bardzo chce wystartować w naszym wyścigu - podkreślił Lang, który w piątek... pokonywał na rowerze fragmenty 13. etapu Tour de France z metą w Rodez.

- Start Sagana to dla nas zaszczyt, ale nie będzie on jedyną gwiazdą tegorocznej edycji. Wystartują też Vincenzo Nibali, Moreno Moser i wielu, wielu innych znakomitych zawodników - dodał. Sagan i Majka reprezentują od tego sezonu barwy tej samej grupy - niemieckiej Bora-Hansgrohe. Obaj mają w dorobku zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Tour de Pologne. Słowak stanął na najwyższym stopniu podium w Krakowie w 2011 roku i był to jego pierwszy w karierze wygrany etapowy wyścig najwyższej kategorii. Majka triumfował w 2014. Obaj po tych sukcesach nie ścigali się w Tour de Pologne.

Wyścig zaliczany do prestiżowego cyklu World Tour UCI rozpocznie się w sobotę 29 lipca etapem o długości 137 km ze startem i metą w Krakowie. W kolejnych dniach kolarze będą finiszować w Katowicach, Szczyrku, Zabrzu, Rzeszowie, Zakopanem i Bukowinie Tatrzańskiej. Tam po raz pierwszy zakończy się rywalizacja.