Tour de Pologne. Odmieniony Peter Sagan i spokojny Rafał Majka

Peter Sagan i Rafał Majka to największe gwiazdy rozpoczynającego się w sobotę w Krakowie 74. Tour de Pologne. Ten pierwszy do Polski przyjechał bez długi włosów. Majka natomiast wykurował się do końca i wypoczęty będzie startował w polskim wyścigu. O ostatnim Tour de France mówił niechętnie.

Zdjęcie Dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang (P), słowacki kolarz Peter Sagan (L) i Polak Rafał Majka (L) /Stanisław Rozpędzik /PAP

Dla obu będą to pierwsze dni ścigania od pechowego startu w Tour de France.

Obaj stawali na najwyższym stopniu podium Tour de Pologne - Sagan w 2011, a trzy lata później Majka. Po tych sukcesach nie ścigali się w największym polskim wyścigu. Słowak od 2012 roku regularnie startował w Tour de France, zdobył pięć razy z rzędu zieloną koszulkę najlepszego sprintera. Majka w 2014 pogodził te dwa wyścigi (wygrał wtedy we Francji dwa etapy i klasyfikację górską, a w Polsce dwa etapy i generalną), ale w następnych dwóch latach nie startował w Dookoła Polski.

W tym roku obaj wracają na wyścig organizowany przez Czesława Langa, a umożliwiły im to szczególne okoliczności. Sagan przejechał w Tour de France tylko cztery etapy zanim został wykluczony za spowodowanie upadku Marka Cavendisha na finiszu w Vittel. Majka wycofał się kilka dni później, 10 lipca, po dziewiątym etapie, na którym przewrócił się zjeżdżając z górskiej przełęczy.

W piątek Słowak i Polak spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej w jednym z krakowskich hoteli.

- Wspominam Tour de Pologne bardzo dobrze. To było moje pierwsze zwycięstwo w tak dużym wyścigu. Nie spodziewałem się wygranej, wyprzedziłem Dana Martina dzięki bonifikatom, a decydowały sekundy (dokładnie 6 sekund - przyp. red.). Ostatniego etapu w Krakowie nie udało mi się wygrać. Szybszy był Marcel Kittel - opowiadał Sagan.

Dwukrotny mistrz świata mówił po polsku, wplatając słowackie wyrażenia, i po angielsku. Podkreślił, że bardzo cieszy się ze startu w Polsce, zwłaszcza że przyjedzie ze Słowacji wielu jego kibiców.

- To dobry moment na nowe otwarcie sezonu. Tour de France mam już za sobą, nie myślę o tym - zaznaczył.

Zapytany, dlaczego ściął włosy i czy to wyraz pokuty po wydarzeniach w Vittel, odpowiedział: - Nie, po prostu przyszedł czas na zmianę.

Majka wskutek kraksy na etapie do Chambery zdarł skórę na kolanach i łokciach, miał obrażenia klatki piersiowej i pleców. Jednak w ciągu 18 dni wykurował się na tyle, że myśli o drugim zwycięstwie w Tour de Pologne, ale do wyścigu podchodzi ze spokojem.

- Co będzie, to będzie. Ostatnio trenowałem po pięć godzin dziennie, jeździłem za motorem. Czuję się dużo lepiej dzięki mojemu masażyście Arkowi Wojtasowi, z którym spędziłem więcej czasu niż z żoną - żartował.

Majka niechętnie mówił o wypadku we Francji.

- Nie chcę do tego wracać. Ciężko było dojechać do mety w Chambery, ale dojechałem. Pomógł mi Michał Kwiatkowski. Ale nie mówmy już o Tour de France. Bądźmy dumni z tego, co chłopaki osiągnęłi we Francji - Maciek Bodnar wygrał jazdę na czas, Michał był na tym etapie drugi. Wspaniałe wyniki. Oni przechodzą do historii, ale teraz mamy Tour de Pologne.

Brązowy medalista olimpijski z Rio de Janeiro był w bardzo dobrym humorze. Mówił, że w odniesieniu zwycięstwa w TdP pomoże mu... złoty łańcuch, wiszący na szyi Sagana.

- Pożyczę łańcuch od Petera. Widać, że jest ciężki, ze złota, waży z 500 gramów, a ja jestem za lekki. Będzie mi łatwiej jechać.

Majka zapewnił, że jest w dobrej dyspozycji.

- Forma jest, bo widać żyły na nodze. Nie zagoiło się jeszcze do końca lewe kolano. Nie boli, ale się słabo goi. Dziękuję Bogu, że po takim uderzeniu w asfalt nic nie złamałem, że nie zakończyłem sezonu i że teraz mogę się ścigać w Polsce.

W drużynie Bora-Hansgrohe nie rozstrzygnięto, kto będzie liderem na Tour de Pologne.

- Chcemy po prostu wygrać ten wyścig, a czy ja go wygram, czy Peter Sagan, bo poradzi sobie z naszymi górami, czy Austriak Gregor Muehlberger, który pomógł mi zwyciężyć w wyścigu Dookoła Słowenii, to zobaczymy. Mamy w drużynie trzy karty, którymi możemy grać - zaznaczył Majka.

Kto będzie najgroźniejszym przeciwnikiem?

- Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo, Ilnur Zakarin. Fajnie, że jest tak silna obsada. Lubię mocne ściganie. A do wyścigu podchodzę ze spokojem. Obym tylko miał szczęście. Jestem dobrze przygotowany i będę walczyć. Więcej będę wiedzieć po trzecim etapie do Szczyrku - podsumował Majka

Prosto z konferencji Sagan i Majka pojechali na Rynek Główny, gdzie na scenie przed Sukiennicami odbyła się prezentacja wszystkich uczestników wyścigu. W sobotę na starcie pierwszego etapu wokół Krakowa stanie 154 kolarzy z 22 ekip. Wyścig zakończy się 4 sierpnia królewskim odcinkiem ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej.