Tour de Pologne. Mistrz Polski w składzie CCC Sprandi Polkowice

Mistrz Polski Adrian Kurek oraz 12. kolarz Giro d'Italia 2017 Czech Jan Hirt znaleźli się w ekipie CCC Sprandi Polkowice na rozpoczynający się 29 lipca w Krakowie 74. Tour de Pologne.

Zdjęcie Adrian Kurek /AFP

W teamie pojadą także: Alan Banaszek i Maciej Paterski, Czesi Michal Schlegel i Frantisek Sisr oraz Słoweniec Jan Tratnik.

"Z uwagi na zmniejszone do siedmiu osób składy, w tym roku wybór był jeszcze trudniejszy. Wielu zawodników szykowało się do wyścigu i zasługiwało na start, ale musieliśmy z kogoś zrezygnować. Nie wyobrażaliśmy sobie, by w drużynie na nasz narodowy Tour mogło zabraknąć mistrza kraju, Adriana Kurka. Waleczną postawą w Gdyni zasłużył sobie na nominację i w Krakowie zaprezentuje nowy, biało-czerwony trykot. Dwunasty w klasyfikacji generalnej Giro d’Italia Jan Hirt oraz dwunasty wśród młodzieżowców Michal Schlegel świetnie spisywali się we włoskich górach. Liczymy, że także w polskich będą się wspinać z najlepszymi" - powiedział dyrektor sportowy CCC Sprandi Polkowice Piotr Wadecki.

Jego zdaniem na płaskich etapach, na finiszu powalczy z czołówką światową Banaszek. Pomimo młodego wieku należy do najszybszych kolarzy w Polsce. Spore szanse na sukces etapowy, po udanej ucieczce mają dobrze przygotowani i potrafiący wygrywać z mniejszej grupki, na pofałdowanych odcinkach Paterski, Sisr oraz Tratnik.

"Dobrze zbalansowana drużyna jest w stanie powalczyć w każdym terenie - zarówno na płaskich, pagórkowatych, jak i górzystych etapach. Będziemy jechać aktywnie, by jak najczęściej zawodnicy stawali na podium, odbierając koszulkę lidera poszczególnych klasyfikacji" - dodał Wadecki.

Wyścig rozpocznie się 29 lipca w Krakowie, a zakończy 4 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej.