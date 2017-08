Tour de Pologne: Caleb Ewan wygrał czwarty etap

Australijczyk Caleb Ewan z grupy Orica wygrał czwarty etap Tour de Pologne o długości 238 kilometrów, prowadzący z Zawiercia do Zabrza.

Ewan na finiszu z peletonu pokonał Holendra Danny'ego van Poppela (Sky) i lidera Słowaka Petera Sagana (Bora-hansgrohe). Najlepszy z Polaków był Alan Banaszek (CCC Sprandi Polkowice), który zajął dziewiąte miejsce.

Reklama

Wtorkowy etap choć prowadził po płaskim był bardzo trudny dla kolarzy, bo po pierwsze był najdłuższy podczas tegorocznego TdP, a poza tym odbywał się przy wysokiej temperaturze, dochodzącej do 35 stopni Celsjusza.

W klasyfikacji generalnej dzięki bonifikacie zdobytej na mecie Sagan powiększył do 10 sekund przewagę nad Belgiem Dylanem Teunsem (BMC). Rafał Majka (Bora-hansgrohe) jest wciąż trzeci, a jego strata do kolegi klubowego wzrosła do 16 sekund.

We wtorek w Zawierciu panował tropikalny upał, pod kołami samochodów topił się asfalt. Było bardzo duszno.

Etap przez ponad cztery godziny stał pod znakiem ucieczki sześciu zawodników, którzy oderwali się od peletonu niedługo po starcie. W akcji brał udział Paweł Bernas z reprezentacji oraz jeden przedstawiciel ekipy CCC Sprandi Polkowice Słoweniec Jan Tratnik.

Szóstka uzyskała przewagę blisko siedmiu minut, dzieląc między sobą punkty na trzech lotnych premiach i jednej górskiej. Najwięcej skorzystał Holender Bert-Jan Lindeman (LottoNL-Jumbo), obejmując prowadzenie w klasyfikacji aktywnych. W ten sposób odebrał granatową koszulkę Adrianowi Kurkowi.

Ostatni z uciekających Francuz Remi Cavagna (Quick-Step) został doścignięty dopiero na rundach w Zabrzu, pięć kilometrów przed metą.

Mimo upału na trasie pojawiły się tysiące kibiców, a najwięcej na mecie przed stadionem Górnika. Zabrze po raz pierwszy w historii było organizatorem mety etapu TdP.

W środę następny odcinek dla sprinterów, z Nagawczyny do Rzeszowa (130 km).