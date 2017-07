Tour de France: Warren Barguil wygrał 18. etap, pokazał się Kwiatkowski

Warren Barguil (Sunweb) wygrał 18. etap Tour de France, o długości 179,5 kilometra, z Briancon, a kończący się na podjeździe pod Col d'Izoard. Francuz zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji górskiej. Liderem pozostał Brytyjczyk Christopher Froome (Sky).

Zdjęcie Warren Barguil /PAP/EPA

Walka o zwycięstwo na czwartkowym etapie toczyła się podczas ostatniego podjazdu.

Triumfował Barguil, który wygrał drugi odcinek tegorocznej "Wielkiej Pętli", równocześnie zapewniając sobie koszulkę dla najlepszego "górala".

Francuz wyprzedził o 20 sekund Kolumbijczyka Darwina Atapumę (Team Emirates), ostatniego z uczestników długiej ucieczki. Tuż za Atapumą przyjechała grupka faworytów wyścigu, na której czele finiszował Francuz Romain Bardet (AG2R), minimalnie wyprzedzając Froome'a.

Na ostatnim górskim etapie Tour de France 2017 po raz kolejny z dobrej strony pokazał się Michał Kwiatkowski (Sky), prowadząc przez wiele kilometrów podjazdu na Izoard topniejącą grupkę Froome'a. Tempa Polaka nie wytrzymali m.in. Włoch Fabio Aru (Astana) i Kolumbijczyk Nairo Quintana (Movistar).

W klasyfikacji generalnej zaszły niewielkie zmiany. Dzięki bonifikacie z trzeciego na drugie miejsce awansował Bardet, zmniejszając do 23 sekund stratę do Froome'a. Trzeci jest Kolumbijczyk Rigoberto Uran (Cannondale). Jego strata do Brytyjczyka wynosi 29 sekund.