Tour de France. Przyszłoroczny start na Passage du Gois

Przyszłoroczny 105. Tour de France rozpocznie się na zalewanej okresowo przez Ocean Atlantycki drodze Passage du Gois, łączącej wyspę Noirmoutier z kontynentem. Z tego samego miejsca najsłynniejszy wyścig kolarski ruszył w 2011 roku.

Tour de France

We wtorek organizatorzy ujawnili szczegóły pierwszych trzech etapów. Kolarze wystartują 30 czerwca 2018 roku z Noirmoutier do Fontenay-le-Comte (195 km). Następnego dnia będą rywalizować na trasie z Mouilleron-Saint Germain do La Roche-sur-Yon (185 km), a 2 lipca w jeździe drużynowej na czas wokół Cholet (35 km).

Przy okazji dyrektor wyścigu Christian Prudhomme oświadczył, że dyskusja na temat liczebności ekip w Tour de France nie jest zamknięta. W listopadzie organizatorzy największych wyścigów zaproponowali, by startowały w nich drużyny złożone z ośmiu kolarzy, a nie - jak obecnie - dziewięciu. Miałoby to wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa uczestników i zdynamizować rywalizację. Proponowanych zmian nie zatwierdziła jeszcze Międzynarodowa Unia Kolarska.

"Rozmowy wciąż trwają. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli zmniejszyć liczbę kolarzy w wielkich tourach. Jesteśmy za tym" - powiedział Prudhomme agencji Reuters.

Cała trasa Tour de France 2018 będzie przedstawiona w październiku.

Tegoroczna "Wielka Pętla" rozpocznie się 1 lipca w niemieckim Duesseldorfie.