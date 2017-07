Tour de France. Porte ma złamany obojczyk i panewkę stawu biodrowego

Niedzielny etap Tour de France obfitował w upadki, a jednym z najbardziej poszkodowanych kolarzy był Richie Porte (BMC). Australijczyka, jednego z faworytów imprezy, do wycofania się zmusiły złamane obojczyk i panewka stawu biodrowego.

Zdjęcie Richie Porte znoszony z trasy TdF po feralnym zdarzeniu /AFP

Na szczęście dla Porte'a są to złamania bez przemieszczenia.

Reklama

- Jeśli nie będzie komplikacji, to leczenie powinno potrwać od czterech do sześciu tygodni. Oznacza to, że na początku sierpnia Richie będzie mógł wrócić na rower i powoli odbudowywać formę - powiedział lekarz drużyny BMC Max Testa.

Na zjeździe z ostatniej górskiej premii, Mont du Chat, jadący w czołówce Porte "złapał" pobocze i z impetem upadł na szosę, koziołkując i mocno uderzając plecami o skarpę. Długo leżał na jezdni, gdzie udzielano mu pierwszej pomocy. Kolarz nie stracił świadomości

- Pytał o swój kask i okulary - przyznał dyrektor sportowy BMC Fabio Baldato.

TdF. Koszmarny wypadek Richiego Porte. Galeria 1 7 Na zjeździe z Mont du Chat Porte upadł na zakręcie, a na niego wpadł Daniel Martin. Australijczykowi została udzielona pomoc na miejscu. Następnie Porte został przewieziony do szpitala. Autor zdjęcia: Źródło: AFP 7

Włoch zdradził również, że Porte podczas przygotowań do TdF czterokrotnie pokonał ten zjazd, ostatnio w czerwcu przy okazji wyścigu Criterium du Dauphine.