Tour de France. Mark Cavendish zgłoszony do wyścigu

Mistrz świata z 2011 roku Mark Cavendish znalazł się w składzie grupy Dimension Data na rozpoczynający się 1 lipca wyścig Tour de France. Brytyjski kolarz z powodu niedawno przebytej mononukleozy nie startował przez trzy miesiące.

Zdjęcie Mark Cavendish /AFP

"Jeśli mam być całkowicie szczery, to gdyby nie Tour de France, to mogliśmy podjąć inną decyzję co do mojego powrotu. Ale czuję, że jestem to winny sobie, grupie, naszym sponsorom i przede wszystkim naszemu wyścigowi, biorąc pod uwagę historię i wszystko, co się stało oraz moje emocjonalne przywiązanie do niego. Muszę więc dać z siebie wszystko, by pomóc grupie" - podkreślił w oświadczeniu Cavendish.

32-letni kolarz do pełnowymiarowego treningu wrócił sześć tygodni temu. Ze względu na chorobę miał trzymiesięczną przerwę w rywalizacji, która rozpoczęła się 18 marca.

Cavendish ma na koncie 30 etapowych zwycięstw w Tour de France. Więcej odcinków "Wielkiej Pętli" wygrał tylko legendarny Belg Eddy Merckx - 34.