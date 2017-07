​Tour de France. Marcel Kittel wygrał VI etap z Vesoul do Troyes

Na finiszu, po dyskwalifikacji Słowaka Petera Sagana, nie ma mocnych na Niemca Marcela Kittela, który okazał się najszybszy w końcówce VI etapu “Wielkiej Pętli".

Zdjęcie Marcel Kittel finiszuje na koniec VI etapu TdF. /AFP

- To był świetny wyścig w wykonaniu całego mojego zespołu Quick Step, który doprowadził mnie na dobrej pozycji do finiszu - podkreślał na mecie Kittel, którego łupem wcześniej padł także drugi etap TdF z Duesseldorfu do belgijskiego Liege o długości 203,5 km.

Marcel Kittel zaatakował lewą stronę i wygra zdecydowanie. Wcześniej peleton zlikwidował ucieczkę. Stało się to na trzy kilometry przed metą.

W klasyfikacji generalnej broniący tytułu Chris Froome wyprzedza rodaka i kolegę z ekipy Gerainta Thomasa o 12 s i Włocha Fabio Aru (Astana) o 14. Z Polaków najwyżej sklasyfikowany jest Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), który zajmuje 10. miejsce ze stratą 1.01.

Piątek będzie kolejną okazją dla sprinterów do walki o etapowe zwycięstwo. Kolarze przejadą 213,5 km z Troyes do Nuits-Saint-Georges.

Wyniki 6. etapu, Vesoul - Troyes (216 km):

1. Marcel Kittel (Niemcy/Quick-Step) 5:05.34

2. Arnaud Demare (Francja/FDJ)

3. Andre Greipel (Niemcy/Lotto)

4. Alexander Kristoff (Norwegia/Katiusza)

5. Nacer Bouhanni (Francja/Cofidis)

6. Dylan Groenewegen (Holandia/LottoNL)

7. Michael Matthews (Australia/Sunweb)

8. Daniel McLay (W.Brytania/Fortuneo)

9. Ruediger Selig (Niemcy/Bora-Hansgrohe)



10. John Degenkolb (Niemcy/Trek)



...

20. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe)

59. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe)

105. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky)

112. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) wszyscy ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Chris Froome (W. Brytania/Sky) 23:44.33

2. Geraint Thomas (W. Brytania/Sky) strata 12 s

3. Fabio Aru (Włochy/Astana) 14

4. Daniel Martin (Irlandia/Quick-Step) 25

5. Richie Porte (Australia/BMC) 39

6. Simon Yates (W. Brytania/Orica) 43

7. Romain Bardet (Francja/AG2R) 47

8. Alberto Contador (Hiszpania/Trek) 52

9. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 54

10. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 1.01

...

18. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 1.56

121. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 16.46

150. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 21.59