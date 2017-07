Tour de France. Marcel Kittel wygrał drugi etap

Niemiec Marcel Kittel (Quick-Step Floors) wygrał 2. etap Tour de France z Duesseldorfu do belgijskiego Liege o długości 203,5 km. Michał Kwiatkowski z grupy Sky brał udział w kraksie, ale na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Geraint Thomas z grupy Sky.

Zdjęcie Marcel Kittel /AFP

Kwiatkowski dobrze spisał się pierwszego dnia Tour de France 2017. Polak zakończył jazdę indywidualną na czas w Duesseldorfie na ósmym miejscu. Zresztą cały zespół Sky pokazał moc. Najlepszy okazał się Geraint Thomas, a w pierwszej "10" było jeszcze trzech kolarzy Sky: Wasyl Kirijenka (3. miejsce), Chris Froome (6.) i Kwiatkowski (8.).



Niedzielny etap przez dłuższy czas toczył się w trudnych warunkach. Kolarzom mocno we znaki dał się padający deszcz. 30 km przed metą, na śliskiej nawierzchni, doszło do kraksy, w której uczestniczył Kwiatkowski i jeden z faworytów "Wielkiej Pętli" Froome. Na szczęście Polakowi nic się nie stało. Lider grupy Sky też za bardzo nie ucierpiał, ale zawodnicy stracili trochę czasu. Kwiatkowski pomagał Brytyjczykowi doścignąć peleton.



Na czele wyścigu znajdowała się wówczas dwójka kolarzy - Amerykanin Taylor Phinney (Cannondale-Drapac) i Francuz Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert). Peleton zabrał się mocno do pracy kilka kilometrów przed metą. Przewaga dwójki uciekinierów topniała w błyskawicznym tempie. Zasadnicza grupa wchłonęła bohaterską dwójkę kilometr przed metą. Finisz rozstrzygnęli sprinterzy. Najszybszy na kresce okazał się Niemiec Marcel Kittel. Drugie miejsce zajął Francuz Arnaud Demare (FDJ), a trzecie Niemiec Andre Greipel (Lotto Soudal).

Miejsca Polaków na mecie 2. etapu: Kwiatkowski (32.), Paweł Poljański (57.), Rafał Majka (58.), Maciej Bodnar (104.).



Dzięki wygranej Kittel awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Żółtą koszulkę lidera zachował Thomas. Froome nadal jest szósty (strata 12 s), a Kwiatkowski ósmy (strata 15 s).

W poniedziałek kolarze pokonają 212,5 km z Verviers do Longwy.

RK

Wyniki 2. etapu, Duesseldorf - Liege (203,5 km):

1. Marcel Kittel (Niemcy/Quick-Step) - 4:37.06

2. Arnaud Demare (Francja/FDJ)

3. Andre Greipel (Niemcy/Lotto Soudal)

4. Mark Cavendish (Wielka Brytania/Dimension Data)

5. Dylan Groenewegen (Holandia/LottoNL)



6. Sonny Colbrelli (Włochy/Bahrain)



7. Ben Swift (Wielka Brytania/UAE Team Emirates)



8. Nacer Bouhanni (Francja/Cofidis)



9. Michael Matthews (Australia/Sunweb)



10. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe)



...

32. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky)

57. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe)



58. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe)

104. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Sky) - 4:53.10

2. Stefan Kueng (Szwajcaria/BMC) 5 s

3. Marcel Kittel (Niemcy/Quick-Step) 6

4. Wasyl Kiryjenka (Białoruś/Sky) 7

5. Matteo Trentin (Włochy/Quick-Step) 10

6. Chris Froome (Wielka Brytania/Sky) 12

7. Jos van Emden (Holandia/LottoNL) 15

8. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) ten sam czas

9. Edvald Boasson Hagen (Norwegia/Dimension Data) 16

10. Nikias Arndt (Niemcy/Sunweb) ten sam czas

...

23. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 33

49. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 49

133. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 1.32