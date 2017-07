Tour de France. Maciej Bodnar: Jestem rozczarowany

- Jestem rozczarowany. To był mój najlepszy dzień. Chciałem wygrać dla zespołu, Rafała Majki, Petera Sagana, dla mojego ojca, który zmarł dwa miesiące temu - powiedział Maciej Bodnar po 11. etapie Tour de France, na którym został doścignięty zaledwie 250 m przed metą.

Kolarstwo Tour de France. Maciej Bodnar 200 metrów od zwycięstwa. 11. etap wygrał Marcel Kittel

- Nie jestem zadowolony, że zostałem złapany 200 metrów od celu, po przejechaniu 200 kilometrów na czele wyścigu. To nie jest dla nas łatwy Tour, ale dziś pokazaliśmy, że jesteśmy dobrym zespołem. Postaramy się ponownie zaatakować, nawet jeśli nie będę to ja, bo muszę odzyskać siły - skomentował w Pau bohater dnia.

Zmierzono, że Polakowi zabrakło do zwycięstwa dokładnie 242 metry. Odjechał z peletonu tuż po starcie, na kilometrze zero liczącego 203,5 km etapu z Eymet do Pau, wraz z Włochem Marco Marcato (UAE Team Emirates) i Belgiem Frederickiem Backaertem (Wanty). Po 40 kilometrach uzyskali największą, blisko pięciominutową przewagę. Peleton kontrolował potem różnicę. Na 28 km przed metą, gdy istotnie zmalała, Bodnar zaatakował samotnie, odjeżdżając towarzyszom ucieczki.

- Czułem, że dzisiaj miałem naprawdę dobre nogi, zaatakowałem od samego początku. Cała trójka zgodnie współpracowała, dzięki czemu uzyskaliśmy przewagę. Kiedy różnica spadła do około 40 sekund, zdecydowałem się sam spróbować swoich szans na wygranie etapu. Na ostatnich 10 kilometrach nieco zwolniłem, problemem był wiatr, ale nadal miałem przewagę nad peletonem. W końcu rywale zbliżyli się na zaledwie kilkaset metrów, ale co mogłem zrobić - starałem się najlepiej jak potrafię. Gdy na dwa kilometry przed metą, grupa jeszcze mnie nie złapała i jechała około 200 m za mną, zacząłem myśleć, że mogę to zrobić. Ostatnie 400 m było jednak dla mnie naprawdę trudne. Peleton jechał w szaleńczym tempie. Cóż, 10 sekund więcej i dowiózłbym przewagę. To był ciężki dzień - relacjonował.

Bodnar został w środę wyróżniony nagrodą najbardziej walecznego kolarze etapu. Wykonał najbardziej spektakularną akcję w tegorocznym Tour de France. Kibice na całym świecie oglądali jedną z najdłuższych ucieczek w historii tego wyścigu (rekord należy do Francuza Alberta Bourlon - 253 km na pirenejskim etapie do Luchon w 1947 roku).

Polskiemu kolarzowi nie udało się przezwyciężyć pecha, jaki dotyka jego grupę Bora-hansgrohe od początku wyścigu. Z rywalizacji decyzją komisji sędziowskiej został wykluczony mistrz świata Słowak Peter Sagan, walczący o szósty triumf w klasyfikacji punktowej Tour de France, a po fatalnym w skutkach upadku musiał się wycofać lider zespołu w "generalce" i dwukrotny zwycięzca klasyfikacji górskiej Rafał Majka.

- Gratulacje dla "Bodiego" za wspaniały wyczyn. Był tak blisko - to był nasz plan, aby wysłać wcześnie do ataku Bodnara lub Burghardta, pozwolić im spróbować. Myśleliśmy, że grupa będzie większa, ale "Bodi" był w dobrej formie i atak się udał. Jechał bardzo dobrze. Gdy peleton zmniejszył straty do około 30-40 sekund, pomyśleliśmy: teraz albo nigdy. "Bodi" poszedł sam, a ostatnie 10 km było gryzieniem paznokci. Były chwile, że pomyślałem, że da radę. Ale i tak - dać się doścignąć dopiero 250 m przed metą po blisko 205-kilometrowej ucieczce, z czego 30 km samotnie, jest wielkim osiągnięciem. To dla nas trudny wyścig, ale duch w zespole jest wielki. Nigdy nie zrezygnujemy, będziemy korzystać z każdej okazji - powiedział dyrektor sportowy niemieckiej ekipy Patxi Vila.

To piąty start w Tour de France 32-letniego Bodnara. Ukończył wszystkie cztery, w których wziął udział. Jeśli dojedzie do mety w Paryżu, wyrówna krajowy rekord Dariusza Baranowskiego - pięć ukończonych "Wielkich Pętli".

Środowy etap wygrał Niemiec Marcel Kittel (Quick-Step). To jego piąty triumf w tegorocznym wyścigu. W klasyfikacji generalnej po 11 etapach nadal prowadzi Brytyjczyk Chris Froome (Sky).