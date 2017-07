Tour de France. Dramat Rafała Majki. Rigoberto Uran wygrał 9. etap

Dramatyczny przebieg miał 9. etap Tour de France z Nantui do Chambery długości 181,5 km. Na tej górskiej próbie doszło do kilku groźnych wypadków. Niestety, w kraksie uczestniczył też Rafał Majka. Obojczyk złamał Geraint Thomas. Groźny wypadek miał też Richie Porte. Etap wygrał Kolumbijczyk Rigoberto Uran.

Niedzielny etap usiany był premiami górskimi, w tym trzema najwyższej kategorii (wspinaczka na Col de la Biche, Grand Colombier i Mont du Chat).



Do pierwszej poważnej kraksy w peletonie doszło na zjeździe po górskiej premii pierwszej kategorii na 68 km. Uczestniczył w niej Majka który się mocno poobijał. Jak informowała jego grupa Bora-Hansgrohe, miał opatrunki na łokciach i kolanach, a także spore ubytki skóry. Nasz zawodnik nie czuł się dobrze, ale jechał, żeby ukończyć etap. Stratę do peletonu z liderem wyścigu Chrisem Froomem (Sky) miał jednak bardzo dużą. To oznacza, że Polak raczej nie będzie miał już szans na walkę o zwycięstwo w "Wielkiej Pętli". Po zakończeniu etapu Majka przejdzie szczegółowe badania i wtedy okaże się, czy będzie mógł kontynuować jazdę w Tour de France.



To dla Majki prawdziwy dramat, bo kolarz grupy Bora-Hansgrohe w klasyfikacji generalnej zajmował 10. miejsce, a do prowadzącego Froome'a tracił 1.01. Polak był wymieniany w gronie faworytów do triumfu w 9. etapie.



Podczas tej kraksy obojczyk złamał Geraint Thomas (Sky). Wicelider TdF musiał się wycofać z wyścigu.



Na nieco ponad 30 km przed metą, podczas wspinaczki na Mont du Chat, problemy ze sprzętem zgłaszał Froome. Zauważył to Fabio Aru (Astana), który postanowił zaatakować. Popędził za nim Nairo Quintana (Movistar), a lider TdF nerwowo wzywał samochód techniczny. W końcu udało mu się wymienić rower i ruszył w pościg za rywalami. Froome'owi udało się w miarę szybko dogonić wyprzedzających go zawodników, bo oprócz Aru nie było chętnych, żeby mocno popracować. Inna sprawa, że w peletonie obowiązuje niepisane prawo, że raczej nie podejmuje się ataków, kiedy jeden z rywali ma problemy ze sprzętem.



Ciężkie chwile przeżywał Alberto Contador (Trek -Segafredo) pod Mont du Chat. Hiszpan wyraźnie tracił siły i dystans do najgroźniejszych rywali.



Na zjeździe z Mont du Chat Porte upadł na zakręcie, a na niego wpadł Daniel Martin. Australijczykowi została udzielona pomoc na miejscu. Następnie Porte został przewieziony do szpitala.

Grupka z liderem Froomem topniała im bliżej szczytu byli kolarze. Kilka razy zaatakował Richie Porte (BMC Racing Team), ale bez powodzenia. W końcu ruszył mocniej Froome. Tempa Brytyjczyka nie wytrzymał Quintana. Grupa faworytów zbliżała się w błyskawicznym tempie do samotnego uciekiniera Warrena Barguilla. Francuz jako pierwszy wjechał na szczyt Mont du Chat, a 19 sekund za nim grupa z Froomem. Do mety pozostało 25 km.



Na zjeździe z Mont du Chat doszło do kolejnych mrożących krew w żyłach wydarzeń. Na zakręcie upadł Porte, a na niego wpadł Daniel Martin (Quick - Step Floors). Irlandczykowi raczej nic poważnego się nie stało, bo wsiadł na rower i pojechał dalej. Gorzej wyglądała sytuacja z Porte, który zwijał się z bólu na asfalcie. Natychmiast przy Australijczyku znalazły się służby medyczne, które udzieliły mu pomocy. Później Porte został przetransportowany do szpitala.



Do prowadzącego Barguila dołączył jego rodak Romain Bardet, który "urwał" się grupce z liderem. Bardet zgubił Barguila i popędził do mety. 10 km przed metą jego przewaga nad grupą Froome'a wynosiła niespełna pół minuty. Problemy z rowerem miał Rigoberto Uran (Cannondale). Kolumbijczyk nie miał jednak kiedy wymienić sprzętu. Na szczęście dla niego, tempo było wysokie i mógł kontynuować jazdę.

Niespełna trzy kilometry przed metą Bardet został doścignięty. Walkę o etapowe zwycięstwo stoczyła szóstka kolarzy. Najszybszy okazał się Uran. Kolumbijczyk o błysk szprychy wyprzedził Barguila. Trzeci linię mety minął Froome.

Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Froome, który ma 18 sekund przewagi nad Aru i 51 nad Bardetem.

W poniedziałek kolarze mają dzień przerwy.



