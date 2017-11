Szymon Sajnok dołączył do kolarskiej ekipy CCC Sprandi Polkowice

Szymon Sajnok podpisał dwuletni kontrakt z zawodową grupą kolarską CCC Sprandi Polkowice. 20-letni zawodnik największe sukcesy odnosił do tej pory w konkurencji torowej omnium, w której wygrał zawody Pucharu Świata w Los Angeles i Apeldoorn, a ostatnio był drugi w Pruszkowie.

Zdjęcie Szymon Sajnok /AFP

"Szymon ma ogromny potencjał i bardzo cieszymy się z faktu, że dołączy do innych naszych młodzieżowców, Alana Banaszka i Kamila Małeckiego. Wiemy, że bardzo istotne jest dla niego łączenie kolarstwa szosowego i torowego, gdyż szykuje się na igrzyska olimpijskie w Tokio. Będziemy go wspierać w osiągnięciu tego celu i wierzymy, że poprzez odpowiedni program startów oraz właściwą opiekę naszego sztabu, będzie kontynuował swój rozwój i zbliżał się do medalu olimpijskiego.

Reklama

- W ostatnich miesiącach o Szymonie było głośno głównie z powodu sukcesów na torze, ale liczymy, że również na szosie będzie bardzo widoczny. To bardzo dobry czasowiec i zawodnik, który radzi sobie w ciężkich, belgijskich wyścigach jednodniowych. Ma doświadczenie z przełajów oraz na koncie m.in. piąte miejsce w juniorskim Paryż-Roubaix" - powiedział dyrektor sportowy CCC Sprandi Polkowice Piotr Wadecki, cytowany w komunikacie grupy.

"Cieszę się z podjętej decyzji. Ostatnio trochę krążyłem po świecie i nie zawsze było to dla mnie dobre. CCC Sprandi Polkowice jest stabilną grupą i myślę, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Chcę być coraz lepszym kolarzem szosowym, a co za tym idzie także na torze. W przyszłym sezonie chciałbym pokazać się z jak najlepszej strony na szosie" - podkreślił Sajnok, który poprzednio reprezentował grupę Attaque Team Gusto.

Zespół CCC Sprandi Polkowice już wcześniej informował o zamknięciu składu na przyszły sezon. Po dołączeniu Sajnoka znajduje się w nim 20 zawodników, w tym 14 Polaków.