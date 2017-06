Szlakiem Walk Majora "Hubala" - Stępniak wygrał w Opocznie

Grzegorz Stępniak (Wibatech 7R Fuji) wygrał w Opocznie, po finiszu z peletonu, czwarty etap wyścigu kolarskiego Szlakiem Walk Majora "Hubala". Żółtą koszulkę lidera zachował szósty na mecie Maciej Paterski (CCC Sprandi Polkowice).

Drugie miejsce w Opocznie zajął zwycięzca piątkowej jazdy indywidualnej na czas Kamil Zieliński (Domin Sport), a trzeci był Eryk Latoń (Team Hurom).

Dzięki zdobytej bonifikacie Zieliński zmniejszył do 6 sekund stratę do Paterskiego. Trzeci w klasyfikacji generalnej Karol Domagalski (One Pro Cycling) traci do lidera pół minuty.

Wyścig zakończy się w niedzielę w Końskich.