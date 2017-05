Rafał Majka wygrał etap i jest nowym liderem wyścigu Dookoła Kalifornii

Rafał Majka wygrał 2. etap kolarskiego wyścigu Dookoła Kalifornii. Polak na finiszu wyprzedził Nowozelandczyka Georgea Bennetta. Trzeci był Amerykanin Ian Boswell, który stracił do zwycięzcy 7 sekund.

Zdjęcie Rafał Majka /AFP

W poniedziałek kolarze mieli do pokonania 144,5 kilometra z Modesto do San Jose - po drodze czekało na nich 5 górskich premii, a meta także znajdowała się na podjeździe.



Paweł Poljański zajął 27. miejsce, a Maciej Bodnar był 118.



W klasyfikacji generalnej nowym liderem został Majka, który o 2 sekundy wyprzedza Bennetta i o 14 sekund Boswella. Poljański jest 26. (strata 4 min i 47 sek.), a Bodnar 119. (strata 21 min i 19 sek.)



We wtorek płaski etap z Pismo Beach do Morro Bay o długości 192,5 kilometra. Zakończenie imprezy w sobotę. Wyścig Dookoła Kalifornii w tym roku po raz pierwszy zaliczany jest do cyklu World Tour.

