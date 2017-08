Rafał Majka liderem Bora-Hansgrohe w wyścigu Vuelta a Espana

Rafał Majka będzie liderem drużyny Bora-Hansgrohe w rozpoczynającym się 19 sierpnia wyścigu Vuelta a Espana - poinformowała w środę niemiecka grupa. W składzie Bory znalazł się także Paweł Poljański.

Zdjęcie Rafał Majka /AFP

Pierwotnie liderem miał być Leopold Koenig, ale - jak wyjaśniła Bora - czeski kolarz dopiero dochodzi do siebie po kontuzji kolana i nie jest przygotowany na trzytygodniowy wyścig.



"Uważam, że mamy dobrze zbalansowany skład, by wspierać Rafała i by walczyć o zwycięstwa etapowe. Rafał będzie naszym liderem na klasyfikację generalną, a cel, jaki ma osiągnąć, to pierwsza piątka" - powiedział dyrektor sportowy Ralph Denk, cytowany na stronie internetowej ekipy.



Sam Majka nie spodziewał się, że w takiej roli wystartuje we Vuelcie.



"Myślę, że nie będę walczyć w klasyfikacji generalnej. To dla mnie za dużo. Ciągnę od Tour de France. Po kraksie we Francji miałem tylko dwa dni bez roweru. Trenowałem z plastrami i bandażami. Wyglądałem na rowerze jak mumia, ale musiałem trenować, żeby zrobić w Polsce show" - mówił w miniony piątek w Bukowinie Tatrzańskiej, na mecie ostatniego etapu Tour de Pologne. Zajął w tym wyścigu drugie miejsce, przegrywając o dwie sekundy z Belgiem Dylanem Teunsem.



W Hiszpanii będą go wspierać na górskich etapach Niemiec Emanuel Buchmann, Austriak Patrick Konrad i Poljański. Na płaskich odcinkach o zwycięstwa etapowe ma walczyć Niemiec Michael Schwarzmann.



Skład ekipy Bora-Hansgrohe na Vuelta a Espana:



Cesare Benedetti (Włochy), Emanuel Buchmann (Niemcy), Michael Kolar (Słowacja), Patrick Konrad (Austria), Rafał Majka (Polska), Christoph Pfingsten (Niemcy), Pawel Poljański (Polska), Andreas Schillinger (Niemcy), Michael Schwarzmann (Niemcy).