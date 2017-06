Rafał Majka liderem Bora-Hansgrohe na Tour de France

Rafał Majka będzie jednym z liderów grupy Bora-Hansgrohe na rozpoczynający się 1 lipca kolarski wyścig Tour de France.

Zdjęcie Rafał Majka /AFP

W dziewięcioosobowym składzie niemieckiej ekipy znalazło się trzech Polaków. Majka będzie jednym z liderów, obok mistrza świata Słowaka Petera Sagana.

Na starcie Wielkiej Pętli staną Maciej Bodnar i Paweł Poljański. Skład uzupełnią Niemcy Emanuel Buchmann, Marcus Burghardt i Rudiger Selig, Słowak Juraj Sagan (brat Petera) oraz Australijczyk Jay McCarthy.

- Mamy silną drużynę. Ostatnie tygodnie, podczas których osiągnęliśmy dobre wyniki dały nam pewność siebie. Jesteśmy głodni tego, by kontynuować to podczas Touru. Cele, jakie sobie postawiliśmy, zaważyły na tym, kogo wybraliśmy do składu. Musimy wspierać naszych dwóch liderów, a więc mieć zawodników na odcinki płaskie, sprinterskie i górskie. Jestem pewien, że mamy taki skład, w związku z czym nie mogę się już doczekać startu w Duesseldorfie - powiedział Enrico Poitschke, dyrektor sportowy w drużynie Bora-Hansgrohe.

Rafał Majka dwukrotnie triumfował w klasyfikacji górskiej Tour de France (2014 i 2016), jest brązowym medalistą igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, a w ubiegłym sezonie ukończył Giro d'Italia na piątej pozycji i wywalczył tytuł mistrz Polski w wyścigu ze startu wspólnego. W sezonie 2017 wygrał etapy w Kalifornii i Słowenii, gdzie triumfował także w klasyfikacji generalnej.

Peter Sagan to dwukrotny mistrz świata w wyścigu ze startu wspólnego. W Wielkiej Pętli wygrał siedem etapów i pięciokrotnie triumfował w klasyfikacji punktowej.