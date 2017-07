Rafał Majka: Chyba po raz pierwszy płakałem na rowerze z bólu

- Chyba po raz pierwszy płakałem na rowerze z bólu - napisał Rafał Majka na swoim profilu na Facebooku. Polski kolarz uczestniczył w kraksie podczas 9. etapu Tour de France. W poniedziałek zostanie podjęta decyzją odnośnie jego dalszej rywalizaji w "Wielkiej Pętli".

Do kraksy z udziałem Majki doszło na 68. kilometrze górskiego etapu prowadzącego z Nantui do Chambery. Poobijany zawodnik grupy Bora-Hansgrohe zacisnął zęby i obandażowanymi łokciami oraz kolanem jechał do mety, żeby ukończyć etap. Do Chambery przyjechał eskortowany przez Michała Kwiatkowskiego z konkurencyjnej grupy Sky.



Na swoim oficjalnym profilu Rafał Majka zamieścił komentarz.



"Jestem już po prześwietleniach i konsultacjach z lekarzami oraz drużyną Bora-Hansgrohe. Na szczęście nic sobie nie złamałem, ale jestem mocno podarty. Teraz jadę do hotelu i jutro podejmiemy ostateczną decyzję, co do mojego dalszego udziału w Tour de France. Dziękuję bardzo za pomoc Michałowi Kwiatkowskiemu, który pomógł mi na ostatnich 20 km dojechać na kole do mety. Chłopaki z drużyny też bardzo mi pomogli czekając na mnie po upadku - dziękuję! Chyba po raz pierwszy płakałem na rowerze z bólu." - napisał polski kolarz.

Kwiatkowski został sklasyfikowany na 136., a Majka na 137. miejscu. Ich strata do triumfatora etapu Kolumbijczyka Rigobertoa Urana (Cannondale) wyniosła ponad 36 minut.

W poniedziałek kolarze mają dzień przerwy.

