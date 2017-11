Quintana nie porzuca planów wygrania Giro i TdF w jednym roku

Nairo Quintana miał na ten rok ambitny plan - w maju wygrać Giro d'Italia, a w lipcu Tour de France. Kolumbijski kolarz nie sprostał temu niezwykle trudnemu zadaniu, ale zamierza ponownie się go podjąć.

Zdjęcie Nairo Quintana /AFP

27-letni Quintana wygrał Giro w 2014 roku, a w 2016 trzeci z wielkich wyścigów - Vuelta a Espana. W Tour de France dwukrotnie był drugi - w 2013 i 2015. W tegorocznym sezonie włoski wyścig również zakończył na drugiej pozycji, a w TdF sił starczyło mu na 12. lokatę.

"Postrzegam to jako wielkie wzywanie. Na pewno nie podejmę się go w przyszłym roku, bo zamierzam skoncentrować się tylko na Tour de France. W kolejnych latach jest to natomiast prawdopodobne. Wierzę, że jestem w stanie wygrać te wyścigi w jednym roku" - powiedział zawodnik hiszpańskiej grupy Movistar.

Ostatnim, który w jednym roku skompletował dublet Giro-Tour był w 1998 roku Włoch Marco Pantani.