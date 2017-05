PŚ w kolarstwie torowym. Pruszków gospodarzem pierwszych zawodów nowego sezonu

Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) przyznała Polsce prawo organizacji zawodów Pucharu Świata na torze. Inauguracyjna edycja odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2017 r. w Pruszkowie - poinformowała krajowa federacja.

Zdjęcie Adrian Tekliński - mistrz świata w scratchu /AFP

Zawody PŚ w Pruszkowie będą pierwsze z czterech zaplanowanych w kolejnym cyklu. Na torze BGŻ PNB Paribas pojawią się gwiazdy światowego kolarstwa. Będzie to pierwsza tak duża impreza od czasu zorganizowanych na tym obiekcie w 2009 roku mistrzostw świata.

"To dla nas ogromne wyróżnienie. Po wielu latach marazmu wielkie kolarstwo wraca do Pruszkowa. Moim celem było przywrócenie życia naszemu pięknemu obiektowi i to się udaje. Organizacja pucharu to duże wyzwanie, któremu musimy sprostać chcąc w przyszłości wrócić do organizacji mistrzostw świata" - powiedział prezes Polskiego Związku Kolarskiego Dariusz Banaszek.

Obok Pruszkowa prawo do organizacji torowego Pucharu Świata otrzymali: Manchester (10-12 listopada), kanadyjski Milton (2-3 grudnia) i Santiago de Chile (9-10 grudnia).

Jak poinformował prezes Banaszek, wszystko wskazuje, że w Pruszkowie odbędą się także torowe mistrzostwa Europy 2018 i mistrzostwa świata 2019.