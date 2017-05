Pomocnik Vincenza Nibalego wykluczony z Giro d'Italia

Hiszpan Javier Moreno z ekipy Bahrain został wykluczony z wyścigu Giro d'Italia po wtorkowym, czwartym etapie, za zaatakowanie rywala w trakcie rywalizacji. 32-letni kolarz miał pomagać na trasie liderowi grupy Włochowi Vincenzowi Nibalemu.

Komisja sędziowska ogłosiła swoją decyzję na mecie etapu umiejscowionej przy schronisku Sapienza (1892 m n.p.m.) na zboczach Etny, najwyższego czynnego wulkanu w Europie.

Nagranie telewizyjne z helikoptera pokazało, że w momencie, gdy kolarze zbliżali się do ostatniego 18-kilometrowego odcinka prowadzącego w górę do mety, hiszpański kolarz chwyta za koszulkę jadącego przed nim z lewej strony Włocha Diego Rosę z grupy Sky, ciągnie go do tyłu, a następnie wypycha w stronę stojących na poboczu widzów.

Zgodnie z regulaminem UCI na Moreno nałożono także karę finansową w wysokości 200 franków szwajcarskich. Jego wykluczenie z peletonu pozbawia faworyta wyścigu, dwukrotnego zwycięzcę Giro Nibalego jednego z kluczowych pomocników na górskich etapach.

W środę odbędzie się piąty etap, ponownie na Sycylii - z Pedary do Mesyny (159 km), miasta, gdzie urodził się Nibali, nazywany "Rekinem z Mesyny". W różowej koszulce lidera wystartuje Luksemburczyk Bob Jungels z Quick-Step.