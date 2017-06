Polska ekipa Kross Racing Team najlepszą drużyną świata

Polska zawodowa grupa kolarska Kross Racing Team jest obecnie najlepszą drużyną świata. Tak wynika z oficjalnego zespołowego rankingu kolarstwa górskiego Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Jolanda Neff i Maja Włoszczowska znajdują się w tej chwili na szczycie zestawienia elity kobiet, a w uzyskaniu tak mocnej pozycji zespołu pomogły też ostatnie osiągnięcia Bartłomieja Wawaka.

W rankingu drużynowym UCI na 95 uwzględnionych zespołów Kross Racing Team zajmuje pierwsze miejsce z liczbą 5284 punktów.

Ten niewątpliwy sukces team zawdzięcza głównie swoim kobiecym gwiazdom - srebrnej medalistce olimpijskiej z Rio Mai Włoszczowskiej i jej szwajcarskiej koleżance z drużyny Jolandzie Neff, najmłodszej zdobywczyni Pucharu Świata MTB XCO w historii.

Włoszczowska w trakcie ostatniego wyścigu Pucharu Polski w Jeleniej Górze, sygnowanego jej imieniem i nazwiskiem, okazała się bezkonkurencyjna. Z kolei Neff stanęła tam na podium jako druga. Jeśli chodzi o wyścig panów, triumfował Bartłomiej Wawak, wielokrotny mistrz Polski w różnych kategoriach wiekowych.

Wcześniej w zawodach Pucharu Świata Albstadt Włoszczowska finiszowała na drugiej lokacie, zaś tuż za nią linię mety przekroczyła Neff. Kross Racing Team okazał się wtedy najlepszą drużyną w klasyfikacji kobiet. Warto podkreślić, że Włoszczowska i Wawak triumfowali też w maju w trakcie wyścigu eliminacyjnego Pucharu Polski Górale na Start w Wałbrzychu.

- Pierwsze miejsce w rankingu to na pewno powód do dumy dla menedżera, szczególnie gdy jest to pierwszy raz w historii drużyny. Ostatnie wyniki naszych zawodników były rewelacyjne, ale awansu na 1. miejsce się nie spodziewaliśmy. To bardzo pozytywne zaskoczenie, które wszystkich bardzo motywuje i wpływa świetnie na nastroje w ekipie - mówi Tomasz Swierczyński, menedżer Kross Racing Team.

24-letnia Szwajcarka ma szczególne powody do zadowolenia, bo w rankingu elity kobiet zajmuje od dłuższego czasu pierwsze miejsce. Ale Maja depcze jej po piętach. Z kolei Fabian Giger, brązowy medalista z Igrzysk Europejskich w Baku w 2015 r., zawzięcie trenuje i ostrzy sobie zęby na coraz wyższe lokaty. Przed nim start w wyścigu Pucharu Szwajcarii w Gränichen. Nie zabraknie tam również oczywiście Neff.