Paryż-Roubaix. Greg Van Avermaet wygrał 115. edycję wyścigu

Belg Greg Van Avermaet wygrał 115. edycję słynnego wyścigu kolarskiego Paryż-Roubaix. To jego pierwsze w karierze zwycięstwo w "Piekle Północy".

Zdjęcie Greg Van Avermaet /AFP

31-letni kolarz grupy BMC pokazał charakter. Van Avermaet uczestniczył w kraksie, miał też defekt, a mimo to nie poddał się. Belg okazał się najszybszy z pięcioosobowej grupy. Drugie miejsce zajął Czech Zdenek Stybar (Quick - Step Floors), a trzecie Holender Sebastian Langeveld (Cannondale - Drapac). Pierwszą piątkę uzupełnili - Belg Jasper Stuyven (Trek - Segafredo) i Włoch Gianni Moscon (Sky).

Tegoroczna edycja "Piekła Północy" była ostatnim występem słynnego belgijskiego kolarza Toma Boonena, który zakończył sportową karierę. 36-letni Boonen odniósł łącznie 114 zwycięstw w zawodowym peletonie. Najważniejsze z nich to tytuł mistrza świata w 2005 roku w Madrycie, cztery triumfy w Paryż-Roubaix (2005, 2008, 2009, 2012), trzy w Dookoła Flandrii i sześć wygranych etapów w Tour de France. W ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Dausze zdobył brązowy medal.

Boonen jechał bardzo aktywnie, ale w końcówce więcej sił miał jego kolega z drużyny - Stybar. Słynny kolarz zajął miejsce poza pierwszą dziesiątką. Belg nie poprawił więc rekordu czterech zwycięstw w Paryż-Roubaix, który dzieli z mistrzem z lat siedemdziesiątych XX wieku, rodakiem Rogerem De Vlaeminckiem.



Wyścig nie bez powodu jest nazywany "Piekłem Północy". Trasa z Compiegne do Roubaix liczy 257 km, z czego ponad 55 km to odcinki bruku. Wręczana zwycięzcy kostka brukowa należy do najbardziej pożądanych trofeów kolarskich. Klasyk jest organizowany od 1896 roku.