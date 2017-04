MŚ w kolarstwie torowym. Wojciech Pszczolarski ma nadzieję na start w igrzyskach

Wojciech Pszczolarski sprawił sobie przedwczesny prezent urodzinowy i zdobył brązowy medal mistrzostw świata w wyścigu punktowym. Polak teraz ma nadzieję na start w igrzyskach w Tokio. - Czekam na decyzję MKOl w sprawie zmian w programie - powiedział kolarz.

Zdjęcie Wojciech Pszczolarski z brązowym medalem MŚ /AFP

W piątek na torze w Hongkongu Pszczolarski wywalczył brąz, tracąc srebro na finiszu wyścigu. Skuteczną akcją pozbawił go medalu z cenniejszego kruszczu Belg Kenny De Ketele. Zwyciężył Australijczyk Cameron Meyer.

Reklama

- Meyer był praktycznie poza konkurencją. Szkoda tego srebra, ale brąz jest lepszy niż czwarte miejsce. Można powiedzieć, że jestem spełniony w wyścigu punktowym, bo mam złoty medal mistrzostw Europy, a teraz brąz mistrzostw świata. Czekam na decyzję MKOl we wrześniu w sprawie zmian w programie olimpijskim. W kuluarach mówi się, że przywrócenie madisona jest praktycznie przesądzone. Chciałbym w tym wyścigu pojechać w Tokio - zaznaczył Pszczolarski.

W madisonie, czyli wyścigu na punkty dwuosobowych zespołów, Pszczolarski wystartuje ostatniego dnia imprezy w Hongkongu razem z Adrianem Teklińskim, złotym medalistą w scratchu. Konkurencja ta była rozgrywana na igrzyskach w latach 2000-2008.

- Mamy z Adrianem wiele wspólnego. Obaj pochodzimy z Brzegu. To 35-tysięczne miasteczko na Opolszczyźnie dochowało się więc dwóch medalistów mistrzostw świata. Obaj mamy tych samych trenerów, klubowego i kadry. Obaj jesteśmy zawodnikami czeskiej grupy SKC TUFO Prostejov. Adrian swoim zwycięstwem zdopingował mnie do dzisiejszego startu. A jeszcze do tego dzielimy pokój na wszystkich zawodach, również tu, w Hongkongu - wspomniał.

Brązowy medal Pszczolarski traktuje jako... prezent urodzinowy. - Za 12 dni skończę 26 lat. Dostałem ten prezent z pewnym wyprzedzeniem - dodał.