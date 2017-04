MŚ w kolarstwie torowym. Krzysztof Maksel tuż za podium

Krzysztof Maksel zajął czwarte na dystansie 1 km ze startu zatrzymanego w mistrzostwach świata w kolarstwie torowym, które odbywają się w Hongkongu. Czwarty w karierze złoty medal w tej konkurencji zdobył Francuz Francois Pervis.

Zdjęcie Krzysztof Maksel /AFP

Dwukrotnie Krzysztofa Maksela dzieliły od podium MŚ ułamki sekund. I znów się nie udało.



26-letni zawodnik Stali Grudziądz z bardzo dobrej strony pokazał się w eliminacjach, w których zajął drugie miejsce.



W finale Maksel wystartował z impetem, ale kosztowało go to sporo sił w dalszej części dystansu. Reprezentant Polski uzyskał czas 1.01,143. Stracił do Francuza Quentina Lafargue'a i Czecha Tomasa Babka 0,095. Jako ostatni wystartował Pervis, który był najlepszy w eliminacjach. Francuz pokazał klasę i pewnie zdobył złoty medal. Pervis uzyskał czas 1.00,714.



Drugie miejsce ex aequo zajęli Lafargue i Babek. Maksel zakończył zawody na czwartej pozycji.



"Biało-czerwoni" wywalczyli w Hongkongu dwa medale - złoto Adrian Tekliński w scratchu, a brąz Wojciech Pszczolarski w wyścigu punktowym.

Wyniki finału na 1 km ze startu zatrzymanego:

1. Francois Pervis (Francja) czas 1.00,714

2. Tomas Babek (Czechy) strata +0,334 s

2. Quentin Lafarge (Francja) +0,334 s

4. Krzysztof Maksel (Polska) +0,429

5. Joachim Eilers (Niemcy) +0,507

6. Dykan Kennett (Nowa Zelandia) +0,610

7. Maximilian Dornbach (Niemcy) +0,675

8. Aleksander Wasjuchno (Rosja) +1,059