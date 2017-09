MŚ w kolarstwie – Sagan przerywa milczenie, słońce świeci w Bergen

Słowak Peter Sagan jest jedynym "pięciogwiazdkowym" faworytem kolarskich mistrzostw świata w Bergen - uważa Michał Kwiatkowski, jeden z jego głównych rywali, rówieśnik i kolega jeszcze z czasów juniorskich.

Michał Kwiatkowski wygrał 108. edycję wyścigu Mediolan - San Remo, wyprzedzając Petera Sagana i Francuza Juliana Alaphilippe'a.

"Właściwie nie trzeba o tym wspominać. To oczywiste, że Peter jest faworytem numer 1. Ale kolarstwo jest sportem nieprzewidywalnym" - powiedział Kwiatkowski.

27-letni Sagan osiągnął już bardzo wiele. 8 września odniósł setne zwycięstwo w zawodowej karierze, triumfując w Grand Prix Quebecu. W niedzielę może rozpocząć drugą setkę. Jeżeli osiągnie cel, dołączy do ekskluzywnego klubu trzykrotnych mistrzów świata, do którego należą Włoch Alfredo Binda, Belgowie Rik Van Steenbergen i Eddy Merckx oraz Hiszpan Oscar Freire. Żaden z nich nie triumfował jednak trzy razy z rzędu, a taką szansę ma kolarz z Żyliny.

Dwa lata temu w Richmond, Sagan wygrał po samotnej ucieczce na ostatnich kilometrach. W innym stylu zwyciężył przed rokiem w pustynnym wyścigu w Dausze, nie dając żadnych szans rywalom na finiszu z kilkunastoosobowej grupy. W Bergen jeszcze nie startował. Ekipa Bora-Hansgrohe nie wystawiła go do jazdy drużynowej na czas, podobno z powodu przeziębienia, ale tej informacji oficjalnie nie potwierdzono.

Sam zawodnik zachowywał się tajemniczo. Nie przyjeżdżał na treningi, ale był widziany na rowerze w Bergen w czwartek wieczorem. Dziennikarzy, którzy zapytali go o szanse w niedzielnej rywalizacji, zbył jednym krótkim zdaniem: "Zobaczymy".

W przededniu wyścigu spotkał się jednak z mediami w hotelu na przedmieściach Bergen. Słowak, znany z nonszalancji, oświadczył, że nie chce robić rekonesansu 19-kilometrowej rundy, którą w niedzielę trzeba będzie pokonać 12 razy.

"Nie widziałem trasy i nie mam zamiaru jej wcześniej oglądać. W niedzielę zrobimy 11 czy 12 okrążeń. To wystarczająco dużo, by dobrze ją poznać" - ocenił.

Zapytany, jaki scenariusz wyścigu bardziej by mu odpowiadał - ucieczka czy finisz z peletonu, odpowiedział: "Nie myślę o żadnym scenariuszu. Niczego nie oczekuję, do niczego się nie przygotowuję. Nie mam nic do stracenia. Jestem tu dla dobrej zabawy".

Czy ma świadomość, że w niedzielę może przejść do historii jako pierwszy kolarz w tęczowej koszulce przez trzy kolejne lata?

"Nie lubię mówić ani o przyszłości, ani o historii. Co ma się stać, to się stanie" - odpowiedział. Słowak przyznał też, że woli przejechać prawie 270 km w słońcu niż w deszczu.

I wszystko wskazuje na to, że kolarze elity będą się ścigać przy pięknej pogodzie. W Bergen rozpogodziło się, zniknęły szare, gęste chmury, jest 18 stopni i świeci słońce. Prawie tak samo ma być w niedzielę; 18 stopni, lekkie zachmurzenie i tylko 10 proc. szans na deszcz.

To nie jest dobra wiadomość dla Kwiatkowskiego. Mistrz świata z 2014 roku wolałby złą pogodę. Jak mówił w rozmowie z PAP trudniejsze warunki szybciej doprowadziłyby do "poszatkowania peletonu". On sam chciałby dojechać do mety w niewielkiej ucieczce, najlepiej z Saganem i Norwegiem Edvaldem Boassonem Hagenem.

W piątek do hotelu "Scandic Airport", który podczas mistrzostw świata jest bazą biało-czerwonych, dojechali Michał Gołaś, Łukasz Wiśniowski i Paweł Poljański. Reprezentacja Polski jest już w komplecie.

Z Bergen Artur Filipiuk