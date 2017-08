MŚ w kolarstwie. Polska wystawi po sześć zawodniczek i zawodników

Sześć kobiet i sześciu mężczyzn będzie reprezentować Polskę w wyścigach ze startu wspólnego elity kolarskich mistrzostw świata w norweskim Bergen (16-24 września). O liczebności poszczególnych ekip decydowała pozycja kraju w najnowszych rankingach UCI.

Zdjęcie Michał Kwiatkowski /AFP

W rywalizacji mężczyzn pierwsza dziesiątka krajów wystawi w MŚ po dziewięciu zawodników, federacje z miejsc od 11. do 20. - po sześciu, od 21. do 30. - po trzech, od 31. do 50. - po jednym. Polska zajmuje 11. lokatę.

Reklama

Wśród kobiet czołowe pięć państw w rankingu reprezentować będzie po siedem zawodniczek, kolejne dziesięć - po sześć, federacje z miejsc od 16. do 20. - po pięć, a pozostałe kraje po trzy. Biało-czerwone w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnym notowaniem spadły z piątego na szóste miejsce, wyprzedzone przez Wielką Brytanię.

Jak poinformował PAP dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego Andrzej Piątek, szeroki skład reprezentacji na mistrzostwa świata zostanie ogłoszony do końca tygodnia.

Ranking państw UCI:

mężczyźni:

1. Belgia 14990,65

2. Kolumbia 11837

3. Hiszpania 11569

4. Francja 11162

5. Włochy 10733

6. Australia 9769,75

7. Holandia 9413,8

8. Wielka Brytania 8199

9. Niemcy 7084

10. Norwegia 5862

11. Polska 5508,75

12. Słowacja 4505,5

13. Irlandia 4098

14. Słowenia 4017

15. Dania 3692,5

16. USA 3410,9

17. Szwajcaria 3311,25

18. Czechy 2886

19. Rosja 2653

20. Portugalia 2520

kobiety:

1. Holandia 4629,5 pkt

2. Włochy 2655

3. Australia 2300,25

4. USA 2093

5. Wielka Brytania 1759,5

6. Polska 1714,5

7. Belgia 1600,5

8. Dania 1238

9. Niemcy 1202,5

10. Kanada 1195,25

11. Finlandia 992

12. RPA 959

13. Francja 879,5

14. Norwegia 638,5

15. Hiszpania 580,75