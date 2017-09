MŚ w kolarstwie. Katarzyna Niewiadoma: Szkoda, że góra nie była bliżej mety

Katarzyna Niewiadoma żałowała, że podjazd na Łososiowe Wzgórze w wyścigu o mistrzostwo świata w Bergen nie znajdował się bliżej mety. Polska kolarka zajęła piąte miejsce. Tęczową koszulkę zdobyła Holenderka Chantal Blaak.

Zdjęcie Katarzyna Niewiadoma na trasie podczas wyścigu MŚ /Bartłomiej Zborowski /PAP

- Generalnie jestem zadowolona. Piąte miejsce jest najlepsze w całej mojej karierze. Szkoda, że góra nie znajdowała się bliżej mety. Wtedy można by było jeszcze coś wyczarować - powiedziała pochodząca z Podhala zawodniczka.

Reklama

W kluczowym momencie rywalizacji, 10 km przed metą, Niewiadoma jechała w siedmioosobowej czołówce razem z trzema Holenderkami. Osiem kilometrów przed metą skuteczny atak podjęła Blaak, zdobywając bezpieczną przewagę.

- Holenderki niesamowicie kontrolowały wyścig. Robiły co chciały i ciężko było z nimi walczyć. Na ostatniej górze dałam z siebie wszystko, ale nie udało się odjechać - oceniła.

Ostatni odcinek prowadził w dół i po płaskim. Polka zdawała sobie sprawę z tego, że ucieczka jest już praktycznie niemożliwa.

- Holenderki patrzyły na mnie. A ja pomyślałam: ok, teraz nic nie robię. Każdy chce jak najwięcej energii oszczędzić i tylko czeka na innych, kto pierwszy się złamie, kto pociągnie pościg. Jechałyśmy tak wolno, że wiedziałam, że peleton zaraz nas doścignie - podsumowała.

Słów uznania nie szczędził Niewiadomej trener kadry Mariusz Mazur.

- Kasia walczyła do końca, ryzykowała. Wspaniały był jej atak na Salmon Hill (Łososiowe Wzgórze). Nawet Anna van der Breggen z najwyższym trudem do niej dociągnęła. To była najpiękniejsza akcja całego wyścigu. Telewizje na pewno będą ją wielokrotnie powtarzać, a Kasia z roku na rok będzie silniejsza - ocenił.

Z Bergen Artur Filipiuk