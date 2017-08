Mistrz świata i olimpijski Stephen Wooldridge zmarł w wieku 39 lat

Środowisko australijskiego kolarstwa torowego poinformowało we wtorkowy ranek o nagłej śmierci byłego mistrza świata i złotego medalisty igrzysk olimpijskich - Stephena Wooldridge'a. Kolarz miał ledwie 39 lat!

Zdjęcie Stephen Wooldridge odszedł nagle. /AFP

Stephen Wooldridge - była gwiazda kolarstwa torowego, pochodził z Nowej Południowej Walii, wywalczył dla Australii złoto podczas IO w Atenach, był także czterokrotnym mistrzem świata, wygrywał też w 2002 roku na Igrzyskach Wspólnoty Narodów.

- Stephen był wyjątkowym kolarzem i mistrzem olimpijskim, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci - powiedział przewodniczący Australijskiego Komitetu Olimpijskiego John Coates.

- Był zawsze oddany ruchowi olimpijskiemu, angażował się niezwykle w zbieranie funduszy dla reprezentacji australijskich olimpijczyków przez swe wszystkie lata - dodał Coates.



Związek Kolarzy Nowej Południowej Walii oświadczył, że wiadomość o śmierci Wooldridge była "głęboko zasmucająca".



- Stephen był postacią inspirującą dla całego kolarstwa torowego naszego stanu - podkreślili pracownicy związku.



Nie podano szczegółów śmierci sportowca.

Jeden z przyjaciół i mentorów kolarza - Phil Bates nie krył wstrząsu, jaki wywołała u niego ta wiadomość:



- Jego zaraźliwy uśmiech, postawa dżentelmena kolarstwa czyniły go osobą wyjątkową - napisał Bates. - Stawaliśmy się lepsi poznając go, a teraz zubożeliśmy, tracąc go.



Legenda australijskiego kolarstwa torowego Anna Meares napisała, że jest "przeraźliwie smutna" po wiadomości o śmierciWooldridge'a.



Wooldridge osierocił córkę, syna i - jak to ujęto - innych członków rodziny.