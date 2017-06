Michał Kwiatkowski w składzie Sky na Tour de France

Michał Kwiatkowski wystartuje w rozpoczynającym się 1 lipca w Duesseldorfie kolarskim Tour de France. Grupa Sky ogłosiła w czwartek skład, zbudowany wokół Brytyjczyka Chrisa Froome'a, który będzie walczyć o czwarty triumf w Wielkiej Pętli.

Michał Kwiatkowski

Głównymi pomocnikami Froome'a na górskich etapach będą jego rodak Geraint Thomas oraz Hiszpan Mikel Landa, dwaj niefortunni współliderzy ekipy Sky w majowym Giro d'Italia. Ich szanse na odegranie w wyścigu we Włoszech istotnej roli pogrzebała kraksa, spowodowana przez jednego z policjantów na motocyklu podczas dziewiątego etapu.

Dyrektor sportowy Dave Brailsford zrezygnował z wystawienia Brytyjczyka Iana Stannarda i Holendra Wouta Poelsa. Ten ostatni był ważnym ogniwem drużyny brytyjskiej w ubiegłorocznym Tour de France, ale w tym sezonie długo zmagał się z kontuzją kolana, a na rower powrócił dopiero na początku czerwca.

W składzie Sky znaleźli się ponadto Kolumbijczyk Sergio Henao, zwycięzca Paryż-Nicea, Brytyjczyk Luke Rowe, a także trzech bardzo doświadczonych zawodników, wspierających Froome'a w poprzednich edycjach Tour de France: Niemiec Christian Knees, Białorusin Wasyl Kiryjenka oraz Hiszpan Mikel Nieve.

"Wygrać Tour de France to wielkie wyzwanie, ale wygrać po raz czwarty to byłby wyczyn znakomity. Chris jest w dobrej formie, jest gotowy do walki" - powiedział Brailsford.

Froome triumfował w Tour de France w 2013, 2014 i 2016 roku.

Dla 27-letniego Kwiatkowskiego, który w środę w Krokowej zdobył tytuł mistrza Polski w jeździe indywidualnej na czas, będzie to czwarty w karierze Tour de France, a pierwszy w barwach brytyjskiej grupy. Startował we Francji w latach 2013-15 jako zawodnik belgijskiej ekipy Omega Pharma-Quick Step (w ostatnim sezonie Etixx-Quick Step). Najlepiej wypadł w swoim debiucie, zajmując w klasyfikacji generalnej 11. miejsce.

W środę skład ogłosiła niemiecka grupa Bora-Hansgrohe. Jednym z liderów zespołu, obok mistrza świata Słowaka Petera Sagana, będzie Rafała Majka. Obok niego na starcie Wielkiej Pętli staną Maciej Bodnar i Paweł Poljański.