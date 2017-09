Michał Kwiatkowski brązowym medalistą MŚ w jeździe drużynowej na czas

Michał Kwiatkowski brązowym medalistą kolarskich mistrzostw świata! Nasz reprezentant, razem ze swoją brytyjską grupą Sky, zajął trzecie miejsce w jeździe drużynowej na czas podczas MŚ w Bergen.

Michał Kwiatkowski

Zwyciężyła niemiecka drużyna Sunweb, wyprzedzając o osiem sekund amerykańską BMC.



Ekipa Sky, w której obok Kwiatkowskiego jechał m.in. zwycięzca Tour de France i Vuelta a Espana Brytyjczyk Chris Froome, straciła do triumfatorów 22 sekundy.



Polak i jego koledzy nie ukrywali, że ich celem jest złoto. Najlepiej wystartowali, mając na pierwszym punkcie pomiaru czasu (10,5 km) sekundę przewagi nad broniącą tytułu drużyną Quick-Step Floors, dziewięć sekund nad BMC oraz dziesięć nad Sunweb. Drugi punkt znajdował się za jedynym dłuższym podjazdem Birkelundsbakken (31 km). Tam zawodnicy Sky, jadący już bez słabnącego Gerainta Thomasa, spadli na trzecie miejsce, tracąc osiem sekund do BMC i pięć do Sunweb. W końcówce ich straty do rywali jeszcze wzrosły.



Ostatecznie triumfowali zawodnicy Sunweb, wyprzedzając BMC o osiem sekund. W zwycięskiej drużynie startowali: triumfator Giro d'Italia Holender Tom Dumoulin, jego rodacy Wilco Kelderman i Sam Oomen, Niemiec Lennard Kaemna, Duńczyk Soeren Kragh Andersen oraz jeden z faworytów niedzielnego wyścigu elity Australijczyk Michael Matthews.



Zadowoleni ze startu mogą być kolarze z Polkowic. Marcin Białobłocki, Łukasz Owsian, Maciej Paterski, Mateusz Taciak, Niemiec Jonas Koch i Słoweniec Jan Tratnik wyprzedzili aż cztery grupy z licencjami World Tour: rosyjską Katiuszę, niemiecką Bora-Hansgrohe (z Maciejem Bodnarem w składzie), kazachską Astanę oraz amerykański Trek-Segafredo.



W tym roku stanęło na starcie 17 ekip, w tym 11 z World Tour (siedem nie wysłało swoich drużyn na mistrzostwa). Grupa CCC Sprandi Polkowice była jedynym przedstawicielem drugiej dywizji UCI, a stawkę uzupełniało pięć ekip z trzeciej dywizji, w tym cztery norweskie.

Punktem kulminacyjnym mistrzostw świata będzie wyścig elity mężczyzn (24 września), w którym Kwiatkowski będzie jednym z głównych faworytów. Nasz kolarz chce odzyskać koszulkę mistrza świata, którą zdobył już w 2014 roku w Ponferradzie.

Polscy kolarze szosowi zdobyli łącznie 17 medali mistrzostw świata seniorów: siedem złotych, siedem srebrnych i trzy brązowe. Dwa wywalczyli w wyścigu elity: złoto - Michał Kwiatkowski w 2014 roku w Ponferradzie, oraz srebro - Zbigniew Spruch w 2000 w Plouay. Podział na zawodowców i amatorów zniesiono w 1996 roku.



Bilans nie obejmuje jazdy drużynowej na czas grup zawodowych. Kwiatkowski zdobył w tej konkurencji cztery medale: złoty w 2013 roku we Florencji, srebrny dwa lata temu w Richmond oraz dwa brązowe - w Ponferradzie i w niedzielę w Bergen. Trzy pierwsze krążki wywalczył w barwach reprezentacji belgijskiej ekipy Omega Pharma-Quick Step (w 2015 pod nazwą Etixx-Quick Step), a w Bergen po raz pierwszy reprezentując brytyjską grupę Sky. W 2015 roku w Richmond na podium ze swoimi drużynami stanęły także Katarzyna Pawłowska (srebro) i Katarzyna Niewiadoma (brąz).

Medale Polaków w MŚ w kolarstwie szosowym w kategorii seniorów:



wyścigi amatorów

1971 - Mendrisio - 3 m. drużyna (Edward Barcik, Lucjan Lis, Jan Smyrak, Stanisław Szozda)

1973 - Barcelona - 1 m. Ryszard Szurkowski

- 2 m. Stanisław Szozda

Gronollers - 1 m. drużyna (Lucjan Lis, Tadeusz Mytnik, Szozda, Szurkowski)

1974 - Montreal - 1 m. Janusz Kowalski

- 2 m. Szurkowski

1975 - Mettet - 1 m. drużyna (Mytnik, Mieczysław Nowicki, Szozda, Szurkowski)

1977 - La Feria - 3 m. drużyna (Czesław Lang, Mytnik, Nowicki, Szozda)

1978 - Nurburgring - 2 m. Krzysztof Sujka

1979 - Valkenburg - 2 m. Jan Jankiewicz

- 2 m. drużyna (Jankiewicz, Stefan Ciekański, Lang, Witold Plutecki)

1983 - Altenrhein - 3 m. Andrzej Serediuk

1985 - Giavera del Montello - 1 m. Lech Piasecki

1989 - Chambery - 1 m. Joachim Halupczok

- 2 m. drużyna (Halupczok, Zenon Jaskuła, Marek Leśniewski, Andrzej Sypytkowski)

wyścigi elity

2000 - Plouay - 2 m. Zbigniew Spruch

2014 - Ponferrada - 1 m. Michał Kwiatkowski

2013 - Florencja - 1 m. Michał Kwiatkowski (Omega Pharma-Quick Step) - jazda drużynowa na czas

2014 - Ponferrada - 3 m. Michał Kwiatkowski (Omega Pharma-Quick Step) - jazda drużynowa na czas

2015 - Richmond - 2 m. Michał Kwiatkowski (Etixx-Quick Step) - jazda drużynowa na czas

2 m. Katarzyna Pawłowska (Boels-Dolmans) - jazda drużynowa na czas

3 m. Katarzyna Niewiadoma (Rabo-Liv) - jazda drużynowa na czas

2017 - Bergen - 3 m. Michał Kwiatkowski (Sky) - jazda drużynowa na czas