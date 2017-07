Michael Matthews wygrał 14. etap Tour de France

Michael Matthews okazał się najmocniejszy na morderczym finiszu i wygrał 14. etap Tour de France. Z kolei Christopher Froome odzyskał żółtą koszulkę lidera.

Zdjęcie Michael Matthews (z prawej) /AFP



25 kilometrów do mety na czele mknął De Gendt. Chyba jednak sam Belg nie łudził się, że już do końca zdoła odeprzeć ataki peletonu.

Reklama

Ucieczek wielkich jednak nie było, ale to oznaczało, że każdy z drużyn ma swój plan na rozegranie ostatnich kilometrów.



12 kilometrów przed metą De Gendt został złapany i dalej kolarze jechali już grupą.



Finisz szynki nie było, bo szybki być nie mógł Ostatni kilometr był to bowiem morderczy podjazd i zawodnicy z potem czoła naciskali na pedały.



Najmocniejszy okazał się Michael Matthews. Za nim na metę wjechali Greg Van Avermaet i Edvald Boasson Hagen.



Do zmiany doszło na czele klasyfikacji generalnej. Christopher Froome przyjechał przed Fabio Aru i teraz Brytyjczyk ma 19 sekund przewagi.



Pit