Mateusz Taciak górskim mistrzem Polski

33-letni Mateusz Taciak (CCC Sprandi Polkowice) zdobył w sobotę w Wysowej-Zdrój tytuł górskiego mistrza Polski w kolarstwie. Na mecie wyprzedził o dwie sekundy Adama Stachowiaka (Voster Uniwheels). Brązowy medal wywalczył Emanuel Piaskowy (Team Hurom).

Zdjęcie Mateusz Taciak. /

Aktywny od startu Taciak znalazł się w uciekającej grupce, której skład zmieniał się w miarę pokonywania pięciu górzystych pętli trasy liczącej łącznie 150 km. Cały czas w czołówce znajdowali się także późniejsi medaliści - Stachowiak i Piaskowy.

Reklama

Na około 30 km przed metą zaatakowała zdecydowanie ta właśnie trójka i zyskała przewagę, która na mecie wyniosła minutę. Najszybszy na finiszu okazał się Taciak, który wcześniej dwukrotnie stawał na podium górskich mistrzostw kraju (trzecie miejsce w 2011 i drugie w 2012 roku).

"Jest to moja pierwsza koszulka indywidualnego mistrza Polski w elicie, więc na pewno jest to dla mnie coś wielkiego. W ostatnim czasie czułem, że forma jest, tylko brakowało szczęścia. Dziś to szczęście mi sprzyjało. Byłem zawsze tam, gdzie miałem być" - powiedział na mecie zwycięzca.

Niespodzianką był wysoka, piąta pozycja Adriana Brzózki (JGB-2 MTB Team), specjalizującego się w wyścigach MTB.

Tytuł w kategorii młodzieżowej (do 23 lat) zdobył ósmy na mecie Piotr Konwa (TK Chrobry Scott Głogów).

Wyniki górskich mistrzostw Polski (Uście Gorlickie - Wysowa-Zdrój, 150 km):

1. Mateusz Taciak (CCC Sprandi Polkowice) - 4:00.03

2. Adam Stachowiak (Voster Uniwheels) strata 2 s

3. Emanuel Piaskowy (Team Hurom) 5

4. Jacek Morajko (Wibatech 7R Fuji) 1.25

5. Adrian Brzózka (JBG-2 Professional MTB Team) 2.55

6. Michał Podlaski (Voster Uniwheels) 2.58