Marianne Vos mistrzynią Europy. Upadek Katarzyny Pawłowskiej

Marianne Vos wywalczyła tytuł mistrzyni Europy w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego duńskim Herning. Holenderka po finiszu z trzyosobowej grupy wyprzedziła Włoszkę Giorgię Bronzini i Rosjankę Olgę Zabielińską. Katarzyna Pawłowska zaliczyła upadek pięć kilometrów przed metą.

Pawłowska jechała w ucieczce z medalistkami i dwoma innymi zawodniczkami. Polka upadła jednak niespełna pięć kilometrów przed metą i zajęła ostatnie, 87. miejsce ze stratą 6 minut i 22 sekund do zwyciężczyni.



Najlepszą z "Biało-czerwonych" była w sobotę Eugenia Bujak, która przyjechała w peletonie i uplasowała się na 16. pozycji. Zasadnicza grupa straciła do triumfatorki 15 sekund. W peletonie znalazły się także: 28. Katarzyna Wilkos, 30. Małgorzata Jasińska, 37. Karolina Karasiewicz, 43. Ewelina Szybiak i 55. Monika Brzeźna. 24 sekundy straciła Anna Plichta i dotarła do mety jako 78.



W sobotę rywalizowali także kolarze do lat 23. Zwyciężył Duńczyk Casper Pedersen. Alan Banaszek był 19., Damian Sławek 27., Piotr Konwa 81., Michał Paluta 99., Piotr Brożyna 100., a Szymon Sajnok 117.



W niedzielę odbędzie się wyścig ze startu wspólnego elity mężczyzn.

