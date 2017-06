Maciej Paterski wygrał wyścig Szlakiem Walk Majora "Hubala

Maciej Paterski z grupy CCC Sprandi Polkowice wygrał wyścig Szlakiem Walk Majora "Hubala". Zwycięzcą ostatniego etapu z metą w Końskich został uciekający przez większość dnia Thomas Stewart z ONE Pro Cycling, który na ostatnich metrach pokonał współtowarzyszy akcji.

Zdjęcie Maciej Paterski z szablą; źródło: biuro prasowe CCC Sprandi Polkowice /

Ostatni etap zaczął się pechowo dla "pomarańczowych". Maciej Paterski oraz kilku jego kolegów z drużyny było zamieszanych w kraksę, która miała miejsce przed pierwszą premią lotną, podczas walki o pozycje i sekundy bonifikaty. Reprezentanci polkowickiego zespołu mocno się poobijali, ale mogli kontynuować zmagania. Uszkodzone zostały też rowery, które trzeba było naprawić lub wymienić na zapasowe.

Peleton nie miał zamiaru wykorzystywać pecha CCC Sprandi Polkowice i poczekał aż lider wróci do stawki.

Premię lotną wygrał najgroźniejszy rywal Paterskiego w generalce, Kamil Zieliński (Domin Sport) zmniejszając swoje straty do 3 sekund.

Wszystko to wydarzyło się na pierwszych kilku kilometrach etapu. Sytuacja się uspokoiła dopiero po premii górskiej 1. kategorii, na której zaatakowali Marek Rutkiewicz (Wibatech 7r Fuji) i Adam Stachowiak (Vostar), rozrywając peleton na dwie grupy. Potem atak przeprowadziła "szóstka" - Emanuel Piaskowy (Team Hurom), Jirzi Polnicky (Czechy), Thomas Stewart (One Pro Cycling), Adrian Honkisz (Wibatech 7r Fuji), Oleksandr Prevar (Kolss), Eduard Vorganov (Minsk Cycling Club), odjeżdżając na 6 minut.

Peleton zaczął odrabiać straty do czołowej "6", ale bardzo powoli. Na finałowe 20 kilometrów ucieczka wjechała z przewagą prawie 3 minut i było to wystarczająco dużo, by dowieźć prowadzenie do mety. Było to na rękę Maciejowi Paterskiemu, gdyż uciekinierzy zebrali sekundy bonifikaty i nie musiał się martwić walką o wysokie miejsce w sprincie.

Etap padł łupem Stewarta, który wyprzedził na finiszowych metrach Polnickiego i Honkisza. Paterski zameldował się na 15. miejscu, z tym samym czasem co Zieliński i mógł się cieszyć z triumfu w całym wyścigu. Piotr Brożyna zwyciężył natomiast w klasyfikacji młodzieżowej.

Poza sukcesem w generalce, Paterski wraca z wyścigu z wygraną w kryterium, na 1. etapie oraz 4. i 6. lokatą na kolejnych etapach.

Wyścig Szlakiem Walk Mjr Hubala 2017 - 5. etap: Radoszyce - Końskie, 188km:



Zwycięzca etapu: Thomas Stewart (ONE Pro Cycling)

Zwycięzca klasyfikacji generalnej Atlas: Maciej Paterski (CCC Sprandi Polkowice)

Zwycięzca klasyfikacji górskiej Dmtex: Marek Rutkiewicz (Wibatech 7R Fuji)

Zwycięzca klasyfikacji punktowej Ptak Warsaw Expo: Kamil Zieliński (Domin Sport)

Zwycięzca klasyfikacji młodzieżowej: Piotr Brożyna (CCC Sprandi Polkowice)