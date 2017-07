Maciej Bodnar wygrał 20. etap Tour de France. Michał Kwiatkowski drugi

Życiowy sukces Macieja Bodnara! Polski kolarz z grupy Bora-Hansgrohe wygrał 20. etap Tour de France - jazdę indywidualną na czas w Marsylii (22,5 km). Drugi był Michał Kwiatkowski (Sky). Lider Chris Froome (Wielka Brytania/Sky) zajął trzecią lokatę i powiększył przewagę nad najgroźniejszymi rywalami i przed ostatnim "etapem przyjaźni" może być już pewny końcowego triumfu - czwartego w karierze.

Zdjęcie Maciej Bodnar /AFP

To dopiero piąte etapowe zwycięstwo w historii startów polskich kolarzy w Wielkiej Pętli! Nigdy wcześniej dwóm Polakom nie udało się uplasować na dwóch pierwszych miejscach.



Maciej Bodnar pojechał wyśmienicie. Osiągnął czas 28 minut i 15 sekund. Pokonał m.in. mistrza świata w jeździe indywidualnej na czas Tony'ego Martina. Kolarz grupy Katiusza-Alpecin był czwarty.

Znakomicie zaprezentował się także Michał Kwiatkowski. Na drugim punkcie pomiaru czasu był nawet szybszy o sekundę od Bodnara, ale na kolejnych siedmiu kilometrach był minimalnie wolniejszy i przegrał z rodakiem o sekundę! Oznacza to, że pokonał trasę z prędkością mniejszą o zaledwie 0,03 km/h.

Na drugim punkcie pomiaru czasu naszych reprezentantów przedzielił słynny Hiszpan Alberto Contador, ale w końcówce osłabł. Stracił 21 sekund do Bodnara i zajął szóste miejsce. Walka o etapowe zwycięstwo trwała jednak do samego końca, bo znakomicie jechał Brytyjczyk w żółtej koszulce lidera - Chris Froome. Okazał się jednak wolniejszy od Bodnara o sześć sekund i zajął trzecie miejsce.

Bodnar po raz drugi znakomicie zaprezentował się na trasie tegorocznej "Wielkiej Pętli". Wcześniej był o włos od wygrania 11. etapu. Ambitnie uciekał przez 200 km, ale peleton dopadł go zaledwie 250 m przed metą.

To piąty start w Tour de France 32-letniego Polaka. Ukończył wszystkie cztery, w których wziął udział. Jeśli dojedzie do mety w Paryżu, wyrówna krajowy rekord Dariusza Baranowskiego - pięć ukończonych "Wielkich Pętli".

Zdjęcie Maciej Bodnar na podium w Marsylii / AFP

Zgodnie z przewidywaniami prowadzący w klasyfikacji generalnej przed sobotnią "czasówką" Chris Froome nie pozostawił rywalom złudzeń. Brytyjczyk powiększył przewagę i może już świętować czwarte zwycięstwo w najbardziej prestiżowym wyścigu.

Dzięki dobrej jeździe na czas w sobotę (ósma lokata ze stratą 31 sekund do Bodnara) na drugą pozycję w "generalce" z trzeciego miejsca awansował Rigoberto Uran (Cannondale). Kolumbijczyk wyprzedził Romaina Bardeta (AG2R). Francuz miał kłopoty i do samego końca walczył, aby nie stracić miejsca na podium. Ostatecznie obronił się, a jego przewaga nad czwartym Mikelem Landą (Hiszpania/Sky) stopniała do zaledwie jednej sekundy.

Bodnar jest trzecim Polakiem, który wygrał etap najsłynniejszego wyścigu kolarskiego. Trzy etapy w Tour de France wygrał Rafał Majka (2014, 2015), a jeden - Zenon Jaskuła (1993).

MZ

Maciej Bodnar wygrał 20. etap Tour de France. Zdjęcia 1 10 Maciej Bodnar Autor zdjęcia: Źródło: AFP 10

Wyniki 20. etapu, jazda ind. na czas w Marsylii (22,5 km):

1. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) - 28.15

2. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 1 s

3. Chris Froome (Wielka Brytania/Sky) 6

4. Tony Martin (Niemcy/Katiusza) 14

5. Daryl Impey (RPA/Orica) 20

6. Alberto Contador (Hiszpania/Trek) 21

7. Nikias Arndt (Niemcy/Sunweb) 28

8. Rigoberto Uran (Kolumbia/Cannondale) 31

9. Stefan Kueng (Szwajcaria/BMC) 34

10. Sylvain Chavanel (Francja/Direct Energie) 37

...

88. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 2.44

Klasyfikacja generalna:

1. Chris Froome (Wielka Brytania/Sky) - 83:55.16

2. Rigoberto Uran (Kolumbia/Cannondale) 54 s

3. Romain Bardet (Francja/AG2R) 2.20

4. Mikel Landa (Hiszpania/Sky) 2.21

5. Fabio Aru (Włochy/Astana) 3.05

6. Daniel Martin (Irlandia/Quick-Step) 4.42

7. Simon Yates (Wielka Brytania/Orica) 6.14

8. Louis Meintjes (RPA/Team Emirates) 8.20

9. Alberto Contador (Hiszpania/Trek) 8.49

10. Warren Barguil (Francja/Team Sunweb) 9.25

...

57. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 2:17.48

81. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 2:53.42

116. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 3:24.58