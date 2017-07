La course by le Tour de France. Katarzyna Niewiadoma dziewiąta na Izoard

Katarzyna Niewiadoma (WM3) zajęła dziewiąte miejsce na pierwszym etapie wyścigu kolarskiego La Course by le Tour de France, którego metę wyznaczono na przełęczy Izoard. Wygrała Holenderka Annemiek van Vleuten (Orica), do której Polka straciła blisko trzy minuty.

Zdjęcie Katarzyna Niewiadoma /AFP

Van Vleuten wyprzedziła o 43 sekundy mistrzynię świata z Richmond (2015) Brytyjkę Elizabeth Deignan (tytuł wywalczyła wówczas pod panieńskim nazwiskiem Armitstead) oraz o 1.23 Włoszkę Elisę Longo Borghini.

W tym roku Tour de France kobiet po raz pierwszy składa się z dwóch etapów. Drugi zostanie rozegrany w sobotę w Marsylii na zasadzie wyścigu pościgowego, w którym weźmie udział 20 najlepszych zawodniczek na przełęczy Izoard. Pierwsza na trasę długości 22,5 km wystartuje van Vleuten, zachowując wywalczoną w górach przewagę czasową nad rywalkami. Triumfatorką dwuetapowych zawodów będzie ta kolarka, która pierwsza zamelduje się na mecie na Stade Velodrome.

To czwarta edycja La course by le Tour de France. Trzy poprzednie były organizowane na Polach Elizejskich w Paryżu, kilka godzin przed zakończeniem wyścigu mężczyzn.

W czwartek na alpejskiej przełęczy Izoard znajduje się również meta 18. etapu Tour de France, a w sobotę w Marsylii, tuż po wyścigu pań, uczestnicy Wielkiej Pętli będą rywalizować w jeździe indywidualnej na czas.

Wyniki 1. etapu, Briancon - Izoard (67,5 km):

1. Annemiek van Vleuten (Holandia/Orica) - 2:07:18

2. Elizabeth Deignan (Wielka Brytania/Boels Dolmans) 43 s

3. Elisa Longo Borghini (Włochy/Wiggle High5) 1.23

4. Megan Guarnier (USA/Boels Dolmans) 1.28

5. Shara Gillow (Australia/FDJ) 1.33

6. Amanda Spratt (Australia/Orica) 1.41

...

9. Katarzyna Niewiadoma (Polska/WM3) 2.52

36. Eugenia Bujak (Polska/BTC City Ljubljana) 8.22

37. Małgorzata Jasińska (Polska/Cylance) 8.28

Anna Plichta (Polska/WM3) nie ukończyła