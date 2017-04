Kolarz Chad Young zmarł po wypadku w trakcie wyścigu

Tydzień po tragicznej śmierci Michele Scarponiego zmarł kolejny kolarz. Amerykanin Chad Young poniósł śmierć w wyniku wypadku podczas wyścigu.

Do wypadku doszło podczas wyścigu Tour of the Gila w stanie Nowy Meksyk. O śmierci zawodnika poinformowała w sobotę jego ekipa Axeon Hagens Berman.

- Chad Young nie przeżył kraksy z ostatniej niedzieli. Zmarł w piątek wieczorem w otoczeniu swojej rodziny - oświadczył menedżer amerykańskiej grupy Axel Merckx.

- Straciliśmy przyjaciela, kolegę, członka naszej rodziny. Nie znajduję słów, by oddać nasz ból - dodał były kolarz zawodowy, syn jednego z najlepszych zawodników w historii Eddy'ego.

21-letni Young przewrócił się w dużej kraksie podczas zjazdu na trasie piątego, ostatniego etapu Tour of the Gila, doznając obrażeń głowy. We wtorek jego ekipa poinformowała, że młody kolarz jest w stanie krytycznym.

W ubiegłą sobotę zginął tragicznie Włoch Michele Scarponi. Zwycięzca Giro d'Italia 2011 został potrącony przez samochód, gdy trenował w pobliżu swojego domu w Filottrano koło Ankony.