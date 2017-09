Kolarskie MŚ. Michał Paluta ósmy w rywalizacji młodzieżowców

Młodzieżowym mistrzem świata w kolarstwie (do lat 23) został w Bergen Francuz Benoit Cosnefroy. Najlepszy z Polaków Michał Paluta zajął ósme miejsce.

Zdjęcie Michał Paluta na mecie wyścigu kolarzy do lat 23 /Bartłomiej Zborowski /PAP

Na finiszu wyprzedził towarzysza ucieczki Lennarda Kaemnę.

Trzy sekundy za nimi finiszowała pierwsza grupa, którą przyprowadził Duńczyk Michael Svendgaard.



- Medal był dosyć blisko. Próbowałem w końcówce atakować, wszystkie siły zostawiłem na ostatnim podjeździe, a potem już jechałem w "kołach". Nie wiem, czy popełniłem błąd na finiszu, bo na co dzień rozprowadzam Alana Banaszka. Gdyby on był na moim miejscu, pewnie lepiej by finiszował - powiedział Michał Paluta.

- Dałem z siebie wszystko i mogę być zadowolony z tego wyścigu - dodał kolarz ekipy CCC Sprandi Polkowice.

Pozostali reprezentanci Polski zajęli dalsze lokaty. Banaszek, na którego najbardziej liczono w ekipie "Biało-czerwonych", odpadł z czołówki około 30 km przed metą na najtrudniejszym podjeździe na Łososiowe Wzgórze.

Cosnefroy zwyciężył w imponującym stylu. Sześć kilometrów przed metą doścignął uciekającego Kaemnę, a na ostatnich metrach, widząc, że grupa pościgowa jest już bardzo blisko, zaczął wcześnie finiszować i mimo że miał "na kole" Niemca, nie dał się wyprzedzić.

Pochodzący z Cherbourga Cosnefroy od 1 sierpnia jest zawodowym kolarzem ekipy AG2R. Dłuższy staż w elicie ma Kaemna, a w Bergen mógł zdobyć drugi złoty medal. Wcześniej stał bowiem na najwyższym stopniu podium z kolegami z ekipy Sunweb w jeździe drużynowej na czas.

W sobotę o medale będą walczyć juniorzy oraz elita kobiet, z liderką naszej ekipy Katarzyną Niewiadomą.

Wyniki wyścigu młodzieżowców (191 km):

1. Benoit Cosnefroy (Francja) - 4:48.23

2. Lennard Kaemna (Niemcy) ten sam czas

3. Michael Svendgaard (Dania) strata 3 s



4. Oliver Wood (Wielka Brytania)



5. Vincenzo Albanese (Włochy)



6. Damien Touze (Francja)



7. Max Kanter (Niemcy)



8. Michał Paluta (Polska) ten sam czas



...

45. Piotr Brożyna (Polska) 1.04

50. Kamil Małecki (Polska) 1.50

90. Alan Banaszek (Polska) 7.34

107. Szymon Sajnok (Polska) 11.07