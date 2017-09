Filip Maciejuk zajął trzecie miejsce w jeździe indywidualnej na czas juniorów podczas kolarskich mistrzostw świata w norweskim Bergen.

Finiszuje Thomas Pidcock

Maciejuk ruszył na trasę jako dziewiąty od końca. Polak pierwszą część dystansu przejechał spokojnie. Później wyraźnie przyspieszył i zameldował się na mecie z trzecim czasem. Nasz zawodnik nerwowo czekał na to co zrobi faworyt gospodarzy Andreas Leknessund. Norweg jednak osłabł na ostatnich kilometrach i nie wyprzedził naszego zawodnika. Maciejuk wywalczył brązowy medal!



Mistrzem świata został Brytyjczyk Thomas Pidcock, który dystans 21,1 km pokonał w czasie 28.02,15, co daje średnią 45.156 km/h. Drugie miejsce zajął Włoch Antonio Puppio, który miał czas gorszy od triumfatora o 12 sekund. Maciejuk stracił do Pidcocka 14 s.

Drugi z naszych reprezentantów Damian Papierski uplasował się na 31. miejscu ze stratą 1.37,28 do zwycięzcy.

To drugi medal wywalczony przez "Biało-Czerwonych" w Bergen. Wcześniej Michał Kwiatkowski z grupą Sky zdobył brąz w jeździe drużynowej na czas.

Wyniki:

1. Thomas Pidcock (Wielka Brytania) czas 28.02,15

2. Antonio Puppio (Włochy) strata 12 s

3. Filip Maciejuk (Polska) +14 s

4. Juri Hollmann (Niemcy) +22 s

5. Igor Czchan (Kazachstan) +24 s

6. Julius Johansen (Dania) +28 s

7. Daan Hoole (Holandia) +30 s

8. Andreas Leknessund (Norwegia) +33 s

9. Nik Cemazar (Słowenia) +36 s

10. Sebastian Berwick (Australia)

...

31. Damian Papierski (Polska) +1.37,28