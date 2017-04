Katarzyna Niewiadoma zajęła trzecie miejsce w wyścigu Liege-Bastogne-Liege

Nasza najlepsza kolarka Katarzyna Niewiadoma (WM3 Energie) zajęła trzecie miejsce w słynnym wyścigu Liege-Bastogne-Liege. Wygrała Holenderka Anna van der Breggen (Boels Dolmans).

Pierwsza edycja klasyku znakomicie ułożyła się dla Niewiadomej. 22-latka musiała uznać wyższość tylko van der Breggen oraz jej koleżanki z teamu Brytyjki Elizabeth Deignan (Boels Dolmans). Miejsce na podium Liege-Bastogne-Liege jest tym cenniejsze, że mowa o najstarszym z wyścigów klasycznych.

Na kilkanaście kilometrów przed metą Polka popisała się szarżą, rozrywając na podjeździe grupę, z której wykrystalizowało się pięć zawodniczek.

Gdy do mety było coraz bliżej Niewiadoma zachowała siły, by jeszcze raz zerwać się na atak, ale nie była w stanie zgubić van der Breggen. Na nieco ponad 4 km przed "kreską" na prowadzenie wysforowała się Holenderka i zaczęła budować przewagę, której nie oddała do mety.

Kolarki miały do przejechania trasę o długości 135,5 km.



1. Anna van der Breggen (Boels Dolmans)



2. Elizabeth Deignan (Boels Dolmans)



3. Katarzyna Niewiadoma (WM3 Energie)



4. Leah Kirchmann (Team Sunweb)



5. Annemiek van Vleuten (Orica - Scott)

