Katarzyna Niewiadoma ósma w wyścigu kolarskim La Course by le Tour de France

Katarzyna Niewiadoma (WM3) zajęła ósme miejsce w wyścigu kolarskim La Course by le Tour de France. Wygrała Holenderka Annemiek van Vleuten (Orica).

Zdjęcie Katarzyna Niewiadoma /AFP

Polka straciła do triumfatorki ponad cztery i pół minuty.



Tegoroczny Tour de France kobiet po raz pierwszy składał się z dwóch etapów. W czwartek zawodniczki wspinały się na przełęcz Izoard w Alpach, a w sobotę 20 najlepszych startowało w Marsylii w wyścigu pościgowym z zachowaniem różnic czasowych z pierwszego odcinka.



Van Vleuten, która zwyciężyła na Izoard, powiększyła jeszcze w Marsylii przewagę nad konkurentkami, wyprzedzając drugą na mecie mistrzynię świata z Richmond (2015) Brytyjkę Elizabeth Deignan (tytuł wywalczyła wówczas pod panieńskim nazwiskiem Armitstead) o 1.52 oraz Włoszkę Elisę Longo Borghini o 1.53.



Była to czwarta edycja La course by le Tour de France. Trzy poprzednie zorganizowano na Polach Elizejskich w Paryżu, kilka godzin przed zakończeniem wyścigu mężczyzn.



Zawodniczki ścigały się w Marsylii przed jazdą indywidualną na czas mężczyzn, w której zwyciężył Maciej Bodnar przed Michałem Kwiatkowskim.



Wyniki 2. etapu, Marsylia (22,5 km):



1. Annemiek Van Vleuten (Holandia/Orica) - 32.52

2. Elizabeth Deignan (Wielka Brytania/Boels Dolmans) 1.52

3. ELisa Longo Borghini (Włochy/Wiggle High5) 1.53

4. Megan Guarnier (USA/Boels Dolmans) 3.00

5. Amanda Spratt (Australia/Orica) 3.26

6. Shara Gillow (Australia/FDJ) 3.48

7. Lauren Stephens (USA/TIBCO-SVB) 3.53

8. Katarzyna Niewiadoma (Polska/WM3) 4.35