Jakub Mareczko wygrał pięć kolejnych etapów Tour of Hainan

Jakub Mareczko, włoski kolarz polskiego pochodzenia, popisał się rzadkim wyczynem, wygrywając pięć kolejnych etapów wyścigu Tour of Hainan w Chinach. Urodzony w Polsce zawodnik reprezentuje barwy zespołu Willier Triestina.

Zdjęcie Jakub Mareczko /AFP

Po sześciu etapach zawodów (kat. UCI 2.HC), odbywających się na wyspie Hainan, nazywanej "chińskimi Hawajami", urodzony w Jarosławiu Mareczko ma w dorobku pięć zwycięstw oraz jedno drugie miejsce i jest zdecydowanym liderem. Jedynie na mecie pierwszego etapu przegrał finisz z Hiszpanem Jonem Aberasturim.

Reklama

Czwartkowy triumf na szóstym etapie to trzynaste zwycięstwo 23-letniego kolarza w kończącym się sezonie, co stawia go w gronie najskuteczniejszych sprinterów światowego peletonu. Więcej wygranych w 2017 roku mają jedynie dwaj zawodnicy Quick-Step Floors - Kolumbijczyk Fernando Gaviria i Niemiec Marcel Kittel. Mistrz świata Słowak Peter Sagan zakończył sezon z 12 zwycięstwami.

W całym profesjonalnym dorobku Mareczko ma już łącznie 33 zwycięstwa. Jeździ jednak w grupie drugiej dywizji (ProContinental Teams) i rzadko ma okazję rywalizować z kolarzami drużyn World Touru. Największymi jego sukcesami w wyścigach najwyższej rangi były drugie miejsca na piątym i 12. etapie tegorocznego Giro D'Italia. W obu wypadkach przegrał na finiszu z Gavirią. W ubiegłorocznych mistrzostwach świata młodzieżowców (U23) w Dausze zdobył brązowy medal.

Dziewięcioetapowy Tour of Hainan zakończy się w niedzielę.