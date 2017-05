Giro d'Italia: van Garderen wygrał 18. etap, piąte miejsce Hirta, popis Dumoulina

Amerykanin Tejay van Garderen (BMC) wygrał 18. etap Giro d'Italia prowadzący z Moeny do Ortisei o długości 137 kilometrów. Największym wygranym był natomiast lider Tom Dumoulin (Sunweb). Holender nie tylko nie stracił do najgroźniejszych rywali, ale to on przyprowadził ich do mety.

Zdjęcie Tejay van Garderen na mecie /AFP

Dzisiejszy etap nie był długi, ale bardzo wymagający. Znalazło się na nim aż pięć górskich premii.

Już od początku ruszyły ataki. Po pierwszej premii górskiej usytuowanej na przełęczy Pordoi na czele znalazła się grupka kilkunastu kolarzy z Czechem Janem Hirtem z CCC Sprandi Polkowice.

Na przełęczy Valparola walkę o zwycięstwo na premii górskiej stoczyli dwaj Hiszpanie - wygrał Omar Fraile (Dimension Data) przed Mikelem Landą (Sky), liderem tej klasyfikacji.

Podczas podjazdu na przełęcz Gardena zaatakował Kolumbijczyk Nairo Quintana. Było to 54 kilometry przed metą. Akcja Movistaru była dobrze przygotowana, ponieważ na swojego lidera czekał Kostarykanin Andrey Amador, który wcześniej był w odjeździe.

Za Quintaną ruszył Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). Włoch, dwukrotny zwycięzca Giro d'Italia, w tym z zeszłego roku, dogonił Kolumbijczyka.

Na zjeździe z przełęczy Gardena lider Dumoulin dołączył jednak ze swoją grupą do Quintany i Nibalego.

Czwartą górską premię dzisiaj, na przełęczy Pinei, wygrał Landa, trzeci przyjechał Hirt, a w czołówce bili jeszcze: Amerykanie Joe Dombrowski (Cannondale-Drapac) i van Garderen, Natnael Bahrane (Dimension Data) z Erytrei i Włoch Davide Villella (Cannondale-Drapac). Grupa z liderem traciła wtedy 54 sekundy.

Na zjeździe czołówka się podzieliła. Prowadziła dwójka - Landa i van Garderen, potem jechała czwórka i następnie peleton.

Ostatni czwartkowy podjazd pod Pontives przyniósł emocje. Na czele nadal byli Landa i van Garderen, ale za nimi został tylko Hirt, a reszta uciekinierów nie była w stanie utrzymywać koła.

Spośród faworytów próbowali atakować Quintana, następnie Nibali, a nawet Dumoulin.

Premię górską wygrał Landa, umacniając się na czele tej klasyfikacji. Z jej szczytu do mety były jeszcze cztery kilometry.

Walkę o etapowe zwycięstwo stoczyli Landa i van Garderen. Hiszpan po raz kolejny w tegorocznym Giro d'Italia musiał uznać wyższość rywala.

Na trzecim miejscu przyjechał Francuz Thibaut Pinot (FdJ), potem Włoch Domenicco Pozzovivo z AG2R, piąty finiszował Hirt. To najlepszy wynik CCC Sprandi Polkowice w tym wyścigu.

Faworyci przyjechali wspólnie, a przyprowadził ich Dumoulin, który dzisiaj pokazał, że jest bardzo blisko wygrania Giro d'Italia.

Holender w klasyfikacji generalnej ma 31 sekund przewagi nad Quintaną i 1.12 na Nibalim.

Paweł Pieprzyca