Giro d'Italia. Tom Dumoulin wygrał 100. edycję!

Tom Dumoulin (Sunweb) wygrał 100. edycję Giro d'Italia. To pierwszy w historii triumf Holendra w tym wyścigu. Ostatni, 21. etap, jazdę indywidualną na czas, o długości 29,3 kilometra, której start zaczynał się na torze wyścigowym Monza i metą w Mediolanie, zwyciężył jego rodak Jos van Emden (Lotto Jumbo).

Zdjęcie Tom Dumoulin /AFP

Dumoulin przystępował do etapu ze stratą 53 sekund do liderującego Kolumbijczyka Nairo Quintany (Movistar), 14 do Włocha Vincenza Nibalego (Bahrain-Merida) i 10 do Francuza Thibaut Pinota (FDJ).

Holender już na pierwszym pomiarze czasu, usytuowanym na 8800 metrach wyprzedził już wszystkich rywali, oprócz Quintany. Kolumbijczyk wyprzedzał go jednak już tylko o 22 sekundy.

W połowie trasy stało się jasne, że to Dumoulin wygra tegoroczną edycję Giro d'Italia. Wtedy został właśnie wirtualnym liderem, a potem jego przewaga się zwiększała.

Na drugim pomiarze czasu (17,4 kilometra) Holender był szybszy od Nibalego o 37 sekund, Pinot o 53, i Quintany o równą minutę.

Dumoulin nie wygrał w niedzielę, bo wyprzedził go o 15 sekund van Emden, ale z pewnością nie płakał z tego powodu.



Holender na mecie wyprzedził najgroźniejszych rywali z taką przewagą, że mógł się cieszyć z historycznego triumfu.



Najlepszy kolarz CCC Sprandi Polkowice, Słoweniec Jan Tratnik, zajął na 21. etapie dziewiąte miejsce, tracąc 57 sekund do zwycięzcy.

11. był natomiast Marcin Białobłocki (strata 1.04), 13. przyjechał Nibali (1.09), a 27. Quintana (1.39).

W klasyfikacji generalnej Dumoulin wyprzedził Quintanę i Nibalego.