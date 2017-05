Giro d'Italia. Fernando Gaviria wygrał 13. etap

Kolumbijczyk Fernando Gaviria z grupy Quick-Step odniósł czwarte etapowe zwycięstwo na kolarskim wyścigu Giro d'Italia z Reggio Emilia do Tortony (167 km). Liderem pozostał Holender Tom Dumoulin (Sunweb).

Zdjęcie Fernando Gaviria /PAP/EPA

Gaviria wygrał 13. etap po finiszu z peletonu.



Etap był szczęśliwy dla 22-letniego Gavirii, który - tak jak dzień wcześniej w Reggio Emilia - zachował najwięcej sił i sprytu podczas sprinterskiej końcówki i zaskoczył rywali odważnym atakiem na ostatnich metrach przed metą. Wyprzedził Irlandczyka Sama Bennetta (Bora Hansgrohe) i Belga Jaspera Stuyvena (Trek).

Włoch Simone Ponzi z grupy CCC Polkowice finiszował na 21. miejscu, najlepszy z Polaków Michał Gołaś (Sky) zajął 27. lokatę. Ten sam czas co zwycięzca uzyskało 92 kolarzy.



Król finiszu tegorocznego Giro Gaviria wygrał także trzeci etap w Cagliari i piąty w Messynie. Jest zdecydowanym liderem klasyfikacji punktowej. W debiucie w trzytygodniowym tourze, zaliczanym do kolarskiego wielkiego szlema, został pierwszym Kolumbijczykiem, który odniósł cztery zwycięstwa w jednym Giro.



- To był wspaniały powrót. Dzisiejszy sprint był bardzo trudny, ale była to dla mnie okazja, by wygrać kolejny raz. Nie mogłem jej zaprzepaścić - powiedział Gaviria na mecie.



W poprzednim sezonie błyszczał na finiszowych końcówkach w 74. Tour de Pologne. Był drugi na inaugurację w Warszawie, nazajutrz zwyciężył w Katowicach, gdzie został liderem. Był także najszybszy na czwartym etapie w Rzeszowie. Żółtą koszulkę oddał na górskim, piątym odcinku do Zakopanego.



Jest również dwukrotnym mistrzem świata w kolarstwie torowym w olimpijskiej konkurencji omnium (2015, 2016).



W klasyfikacji generalnej Dumoulin wyprzedza Kolumbijczyka Nairo Quintanę (Sky) o 2.23 min i swojego rodaka Bauke Mollemę (Trek) o 2.38.



Przed startem do piątkowego etapu w wyścigu wycofał się Brytyjczyk Geraint Thomas (Sky), który nadal odczuwa skutki kraksy na dziewiątym etapie. W wyniku upadku i kilkuminutowej straty czasowej lider ekipy Sky stracił wówczas praktycznie szanse na wysoką lokatę w klasyfikacji.



W sobotę odbędzie się 14. etap wyścigu. Kolarze pokonają 131-kilometrową trasę z Castellanii do miejscowości Oropa z liczącym 11,8 km podjazdem (średnie przewyższenie 6,2 procent) na metę usytuowaną na wysokości 1142 m n.p.m. w pobliżu słynnego sanktuarium maryjnego.



Wyniki 13. etapu (Reggio Emilia - Tortona, 167 km):

1. Fernando Gaviria (Kolumbia/Quick-Step) 3:47.45

2. Sam Bennett (Irlandia/Bora Hansgrohe)

3. Jasper Stuyven (Belgia/Trek)

4. Roberto Ferrari (Włochy/UAE Team Emirates)

5. Ryan Gibbons (RPA/ Dimension Data)

6. Ruediger Selig (Germany / BORA)

7. Sacha Modolo (Włochy/UAE Team Emirates)

8. Caleb Ewan (Australia/Orica)

9. Andre Greipel (Niemcy/Lotto)

10. Wiaczesław Kuzniecow (Rosja/Katiusza)

...

21. Simone Ponzi (Włochy/CCC Sprandi Polkowice)

27. Michał Gołaś (Polska/Sky)

57. Maciej Paterski (Polska/CCC Sprandi Polkowice)

78. Łukasz Owsian (Polska/CCC Sprandi Polkowice)

79. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) wszyscy ten sam czas

184. Marcin Białobłocki (Polska/CCC Sprandi Polkowice) strata 7.29

Klasyfikacja generalna po 12 etapach:

1. Tom Dumoulin (Holandia/Team Sunweb) 56:28.53

2. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) strata 2.23

3. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 2.38

4. Thibaut Pinot (Francja/FDJ) 2.40

5. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain) 2.47

6. Andrey Amador (Kostaryka/Movistar) 3.05

7. Bob Jungels (Luksemburg/Quick-Step) 3.56

8. Domenico Pozzovivo (Włochy/AG2R) 3.59

9. Tanel Kangert (Estonia/Astana) ten sam czas

10. Ilnur Zakarin (Rosja/Katiusza) 4.17

...

20. Jan Hirt (Czechy/CCC Sprandi Polkowice) 17.55

39. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 34.32

100. Łukasz Owsian (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 1:25.12

111. Maciej Paterski(Polska/CCC Sprandi Polkowice) 1:29.36

153. Michał Gołaś (Polska/Sky) 1:50.45

183. Marcin Białobłocki (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 2:27.10