Giro d'Italia. Fernando Gaviria wygrał 12. etap. Tom Dumoulin nadal liderem

Kolumbijczyk Fernando Gaviria z grupy Quick-Step wygrał po finiszu z peletonu 12. etap kolarskiego Giro d'Italia z Forli do Reggio Emilia (229 km). To jego trzecie zwycięstwo w wyścigu. Liderem pozostał Holender Tom Dumoulin (Sunweb).

Zdjęcie Fernando Gaviria /AFP



Na ostatnim metrach najdłuższego etapu imprezy 22-letni Gaviria zachował najwięcej energii i wyprzedził urodzonego w Jarosławiu, jeżdżącego z włoską licencją Jakuba Mareczko (Wilier Triestina-Selle Italia) oraz Irlandczyka Sama Bennetta (Bora Hansgrohe).

Reklama

Identyczna kolejność pierwszej trójki była na finiszu piątego etapu w Messynie. Gaviria już trzeci raz triumfował w tegorocznym Giro, gdyż wygrał także trzeci odcinek w Cagliari.

Najlepszy z Polaków Maciej Paterski z ekipy CCC Polsat Polkowice zajął 14. miejsce w grupie 18 kolarzy sklasyfikowanych w tym samym czasie co zwycięzca.

Wcześniej, niamal od samego początku etapu, bardzo długo jechała na czele trójka kolarzy: Rosjanin Siergiej Firsanow (Gazprom-RusVelo) i Włosi Marco Marcato (UAE Team Emirates) i Mirco Maestri (Bardiani). Najdłużej uciekał ten ostatni, doścignięty przez peleton na 7 km przed metą.

W klasyfikacji generalnej Dumoulin wyprzedza Kolumbijczyka Nairo Quintanę (Sky) o 2.23 min i swojego rodaka Bauke Mollemę (Trek) o 2.38.

W piątek odbędzie się 13. etap wyścigu. Kolarze pokonają 167-kilometrową, płaską trasę z Reggio Emilia do Tortony. Będzie to ostatnia okazja w jubileuszowej 100. edycji imprezy do finiszowej rozgrywki dla sprinterów.

Wyniki 12. etapu (Forli - Reggio Emilia, 229 km):

1. Fernando Gaviria (Kolumbia/Quick-Step) 5:18.55

2. Jakub Mareczko (Włochy/Wilier Triestina)

3. Sam Bennett (Irlandia/Bora Hansgrohe)

4. Phil Bauhaus (Niemcy/Sunweb)

5. Maximiliano Richeze (Argentyna/Quick-Step)

6. Ryan Gibbons (RPA/Dimension Data)

7. Sacha Modolo (Włochy/UAE Team Emirates)

8. Andre Greipel (Niemcy/Lotto)

9. Jasper Stuyven (Belgia/Trek)

10. Roberto Ferrari (Włochy/UAE Team Emirates)



...

14. Maciej Paterski (Polska/CCC Sprandi Polkowice) wszyscy ten sam czas

70. Michał Gołaś (Polska/Sky) strata 6 s

81. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) ten sam czas

85. Łukasz Owsian (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 20

178. Marcin Białobłocki (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 3.34

Klasyfikacja generalna po 12 etapach:

1. Tom Dumoulin (Holandia/Team Sunweb) 52:41.08

2. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) strata 2.23

3. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 2.38

4. Thibaut Pinot (Francja/FDJ) 2.40

5. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain) 2.47

6. Andrey Amador (Kostaryka/Movistar) 3.05

7. Bob Jungels (Luksemburg/Quick-Step) 3.56

8. Domenico Pozzovivo (Włochy/AG2R) 3.59

9. Tanel Kangert (Estonia/Astana) ten sam czas

10. Ilnur Zakarin (Rosja/Katiusza) 4.17

...

21. Jan Hirt (Czechy/CCC Sprandi Polkowice) 17.55

40. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 34.32

103. Łukasz Owsian (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 1:25.12

113. Maciej Paterski(Polska/CCC Sprandi Polkowice) 1:29.36

154. Michal Gołaś (Polska/Sky) 1:50.45

184. Marcin Białobłocki (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 2:19.41